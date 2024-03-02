Kuru Otlar Üstüne: Cannes ödüllü Türk Sinemasının başyapıtı şimdi Netflix'te...

Cannes'dan Netflix'e Uzanan Bir Yolculuk

Türk sinemasının usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın son harikası "Kuru Otlar Üstüne", Cannes Film Festivali'nde gösteriminin ardından şimdi de Netflix izleyicileriyle buluşuyor. 76. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran film, şimdi evlerimizin konforunda izlemek üzere erişime açıldı.

Bir Anadolu Hikayesi

"Kuru Otlar Üstüne", Ebru Ceylan ve Akın Aksu'nun kaleminden çıkan bir dramın beyaz perdeye aktarılması. Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici'nin başrolleri paylaştığı film, 308 bin 730 seyirciyle sinemalarda büyük ilgi gördü. Film, İstanbul hayalleri kuran ancak Anadolu'nun bir köşesinde zorunlu hizmetini sürdüren genç resim öğretmeni Samet'in etrafında dönen dramatik olayları ele alıyor.

Samet'in Hayatındaki Dönüm Noktası

Samet, meslektaşı Kenan ile aynı evi paylaşırken, öğrencisi Sevim'in kendisine yazdığı aşk mektubu etrafında gelişen olaylarla sarsılır. Kendisi ve Kenan, cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalırken, film bu süreçteki psikolojik ve sosyal dinamikleri derinlemesine işliyor. Arkadaşlık, suçlama ve masumiyet arasındaki çatışma, Samet'in yaşamını kökten değiştirir.

Umut Işığında Bir Yolculuk

Yeni tanıştığı öğretmen Nuray ile Samet'in hayatında yeni bir sayfa açılır. Film, zorluklarla dolu bu yolculukta insan ruhunun direncini ve umudun gücünü gözler önüne seriyor.

Netflix'te Yeni Bir Sinema Deneyimi

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, dram ve gerçekçilik arasındaki ince çizgide yürüyerek, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunuyor. Artık Netflix'te erişilebilir olan bu başyapıtı kaçırmayın.