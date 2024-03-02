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Abant'ın bahar rengi! sarı ve mor çiğdemler

Bolu'nun göz alıcı doğa harikası, Abant Gölü Milli Parkı, bu bahar mevsiminde de eşsiz güzellikler sunmaya devam ediyor. Ankara ile İstanbul'un arasında, Bolu kent merkezine sadece 35 kilometre uzaklıkta yer alan bu cennet köşesi, endemik bitki türleri olan sarı ve mor çiğdemlerin çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşüne büründü.

Anadolu Ajansı
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Abant'ın bahar rengi! sarı ve mor çiğdemler mask
Abant'ın bahar rengi! sarı ve mor çiğdemler
Abant'ın bahar rengi! sarı ve mor çiğdemler
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Doğanın Uyanışı: Sarı ve Mor Çiğdemler

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sayesinde karların erimeye başladığı Abant'ta, sarı ve mor çiğdemlerin çiçek açmasıyla milli parkın doğası daha da bir canlandı. Bu renkli çiçekler, Abant Gölü çevresini ve ormanlık alanları adeta bir tabloya dönüştürdü. Özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa severler için kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor.

Abant'ın bahar rengi! sarı ve mor çiğdemler

Abant'ta Bahar Keyfi

Abant Gölü Milli Parkı, bahar aylarında ziyaretçilerine hem huzurlu bir kaçış noktası hem de çeşitli aktiviteler sunuyor. Göl çevresinde yürüyüş yapmak, piknik yapmak veya top oynayarak vakit geçirmek gibi seçeneklerle ziyaretçiler doğanın tadını çıkarabiliyor. Ayrıca, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden kolayca ulaşım imkanı, Abant'ı hafta sonu kaçamakları için de ideal bir destinasyon haline getiriyor.Abant'ın bahar rengi! sarı ve mor çiğdemler

Ziyaretçi Deneyimleri

İstanbul'dan ailesiyle Abant'a gelen Zeynep Firidin gibi ziyaretçiler, Bolu'nun doğal güzellikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Firidin, herkesi bu eşsiz manzaraları görmeye ve doğanın tadını çıkarmaya davet ediyor.Abant'ın bahar rengi! sarı ve mor çiğdemler

# ankara, istanbul, doğa

02 Mar 2024 - 17:01 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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