- Kültür-Sanat

Anaokulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Düzce'de bulunan Bayram Turan Çetin Anaokulu'nun minik öğrencileri, Mimar Sinan'ın muhteşem eserlerinden ilham alarak kendi yapıtlarını yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında düzenlenen bu etkinlik, çocuklara hem eğlenceli saatler yaşattı hem de kültürel mirasımıza dair önemli bilgiler sundu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Anaokulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi mask
Anaokulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi
Anaokulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kültürel Mirasımız Çocukların Ellerinde Hayat Buldu

Şubat ayının teması olarak belirlenen "Geçmişten Günümüze Kültürel Miraslarımız", Düzce'deki okullarda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda, Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencileri, Türk-İslam mimarisinin eşsiz ustası Mimar Sinan'ın hayatını ve eserlerini öğrenme fırsatı buldu.

Anaokulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Minik Mimarlar İş Başında

Büyük usta Mimar Sinan’dan ilham alarak kolları sıvayan minikler, kil hamurundan camiler ve köprüler inşa etti. Öğrenciler, yaratıcılıklarını konuşturarak hazırladıkları eserleri renkli boyalarla süsledi. Bu etkinlik, hem dil becerilerinin gelişimine katkıda bulundu hem de öğrencilere mimarlık ve Türk-İslam sanatının incelikleri hakkında temel bilgiler verdi.Anaokulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Eğitim ve Eğlence Bir Arada

Etkinlik, öğrencilere eğitici ve eğlenceli anlar yaşatarak, kültürel mirasımızın değerini ve zenginliğini anlamalarını sağladı. Çocuklar, hem el becerilerini geliştirdi hem de tarihimize ışık tutan önemli bir figür olan Mimar Sinan hakkında bilgi sahibi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemesi, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunuyor.Anaokulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi
# düzce, eğitim

02 Mar 2024 - 17:11 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL