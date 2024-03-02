Anaokulu öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Kültürel Mirasımız Çocukların Ellerinde Hayat Buldu
Şubat ayının teması olarak belirlenen "Geçmişten Günümüze Kültürel Miraslarımız", Düzce'deki okullarda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda, Bayram Turan Çetin Anaokulu öğrencileri, Türk-İslam mimarisinin eşsiz ustası Mimar Sinan'ın hayatını ve eserlerini öğrenme fırsatı buldu.
Minik Mimarlar İş Başında
Büyük usta Mimar Sinan’dan ilham alarak kolları sıvayan minikler, kil hamurundan camiler ve köprüler inşa etti. Öğrenciler, yaratıcılıklarını konuşturarak hazırladıkları eserleri renkli boyalarla süsledi. Bu etkinlik, hem dil becerilerinin gelişimine katkıda bulundu hem de öğrencilere mimarlık ve Türk-İslam sanatının incelikleri hakkında temel bilgiler verdi.
Eğitim ve Eğlence Bir Arada
Etkinlik, öğrencilere eğitici ve eğlenceli anlar yaşatarak, kültürel mirasımızın değerini ve zenginliğini anlamalarını sağladı. Çocuklar, hem el becerilerini geliştirdi hem de tarihimize ışık tutan önemli bir figür olan Mimar Sinan hakkında bilgi sahibi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemesi, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.