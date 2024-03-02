- Eğitim

Polislik mesleğine ilk adım

Düzce Gümüşova Anadolu Lisesi'nde düzenlenen polislik mesleği bilgilendirme etkinliği, 80 öğrenciyi meslek hakkında aydınlattı. Eğitim süresi, görev tanımı ve daha fazlası ele alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Polislik mesleğine ilk adım mask
Polislik mesleğine ilk adım
Haber albümü için resme tıklayın

Öğrenciler ve Güvenlik Birimleri Buluşuyor

Etkinlik, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Güvenlik Birimleri ile Öğrencilerin Buluşması" girişiminin bir parçası olarak düzenlendi. Gümüşova Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen bu buluşma, polislik mesleğinin inceliklerini, zorluklarını ve getirdiği sorumlulukları genç beyinlere aktarma fırsatı buldu.

Polislik mesleğine ilk adım

Polisliğin A'dan Z'ye Her Yönü

Programda, toplam 80 öğrenciye polisliğin görev tanımından, mesleğe giriş şartlarına, eğitim sürecinden çalışma koşullarına kadar her yönüyle bilgi verildi. Öğrenciler, polislik mesleğinin toplum için taşıdığı önem, karşılaşılan zorluklar ve mesleğin getirdiği ödüller hakkında bilgilendirildi. Meslek Tanıtımı ve Kariyer Yolculuğu bölümleri, öğrencilerin mesleğe olan ilgisini ve anlayışını pekiştirdi.Polislik mesleğine ilk adım

Soru-Cevap: Merak Edilen Her Şey

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü, öğrencilerin merak ettikleri soruları doğrudan emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle paylaşma şansı bulduğu soru-cevap oturumuydu. Bu bölüm, gençlerin polislik mesleğiyle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmasına ve meslek hakkında daha detaylı bilgi edinmesine olanak sağladı.
# düzce, eğitim

02 Mar 2024 - 17:19 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL