Polislik mesleğine ilk adım

Öğrenciler ve Güvenlik Birimleri Buluşuyor

Etkinlik, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Güvenlik Birimleri ile Öğrencilerin Buluşması" girişiminin bir parçası olarak düzenlendi. Gümüşova Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen bu buluşma, polislik mesleğinin inceliklerini, zorluklarını ve getirdiği sorumlulukları genç beyinlere aktarma fırsatı buldu.

Polisliğin A'dan Z'ye Her Yönü

Programda, toplam 80 öğrenciye polisliğin görev tanımından, mesleğe giriş şartlarına, eğitim sürecinden çalışma koşullarına kadar her yönüyle bilgi verildi. Öğrenciler, polislik mesleğinin toplum için taşıdığı önem, karşılaşılan zorluklar ve mesleğin getirdiği ödüller hakkında bilgilendirildi. Meslek Tanıtımı ve Kariyer Yolculuğu bölümleri, öğrencilerin mesleğe olan ilgisini ve anlayışını pekiştirdi.

Soru-Cevap: Merak Edilen Her Şey

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü, öğrencilerin merak ettikleri soruları doğrudan emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle paylaşma şansı bulduğu soru-cevap oturumuydu. Bu bölüm, gençlerin polislik mesleğiyle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmasına ve meslek hakkında daha detaylı bilgi edinmesine olanak sağladı.