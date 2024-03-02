Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in evliliğinin ardından, eski eş Selin Kabaklı sessizliğini bozdu...

Ebru Gündeş, Genç İş Adamı Murat Özdemir ile Dünyaevine Girdi

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük olan iş adamı Murat Özdemir ile Dubai'de sürpriz bir nikahla evlenerek herkesi şaşırttı. 27 Şubat'ta gerçekleşen bu mutlu gün, çiftin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyuruldu. Gündeş'in mutluluk dolu notu ve çiftin nikah fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

'Yasak Aşk' İddiaları Gündemi Sarsıyor

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in ilişkisi, 'yasak aşk' iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre, çift iki yıl önce tanıştı ve Özdemir, o dönem Selin Kabaklı ile evliyken Gündeş ile aşk yaşamaya başladı. Bu durum, Özdemir'in eski eşi ve kızının annesi Selin Kabaklı'nın dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla daha da bir ilgi odağı haline geldi.

Selin Kabaklı'dan Duygusal Açıklama

Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, yaşananlar karşısında duygusal bir açıklama yaparak, "Kandırılmış ve ihanete uğramış bir anneyim" dedi. Kabaklı, sessizliğini kızı için koruduğunu belirterek, yaşananlar karşısında daha fazla konuşmanın yersiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gündeş'e de geçmişte yaşadığı zorlukları yaşamaması temennisinde bulundu.

İhanet ve Yaralı Bir Anne

Kabaklı'nın açıklamaları, magazin dünyasında geniş yankı buldu. Eski model, evliliğini aşk üzerine kurduğunu ancak şimdi kandırılmış ve ihanete uğramış bir anne olarak hissettiğini dile getirdi. Kabaklı, konuşmanın detaylarına girmekten kaçınarak, kızı için güçlü durmaya çalıştığını ve yaşananların üstesinden gelmeye çalıştığını vurguladı.