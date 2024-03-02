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Korkutan Yangın, Futbol Müsabakasını Erteletti

Düzce'nin merkezinde bulunan Nurettin Zafer Stadyumu, beklenmedik bir olaya sahne oldu. Kuzey Yıldızı ile Kaynaşlı Belediyespor U-17 takımları arasında gerçekleşmesi beklenen heyecan dolu futbol müsabakası, aydınlatma direğinde çıkan yangın nedeniyle ertelendi.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan Yangın, Futbol Müsabakasını Erteletti mask
Korkutan Yangın, Futbol Müsabakasını Erteletti
Korkutan Yangın, Futbol Müsabakasını Erteletti
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Alevler Arasında Mücadele

Maç öncesi son kontroller sırasında, stadyumun aydınlatma direklerinden birinden alevlerin yükseldiği fark edildi. Olayın hemen ardından, hakemler futbolcuları güvenlikleri için bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin sahaya düşme tehlikesi, hem futbolcuların hem de seyircilerin güvenliğini riske attı. Bu tehlikeli durum karşısında, maçın ertelenmesine karar verildi.

Korkutan Yangın, Futbol Müsabakasını Erteletti

Hızlı Müdahale Faciayı Önledi

Yangına müdahale için itfaiye ve elektrik ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Profesyonel ekiplerin titiz çalışması, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Ekiplerin çabası, olası bir facianın önüne geçti ve stadyumda daha büyük hasarların oluşmasını engelledi.Korkutan Yangın, Futbol Müsabakasını Erteletti

Maçın Ertelenmesi ve Takip Edilecek Süreç

Yangının söndürülmesinin ardından, ilgili yetkililer maçın yeni tarihini belirlemek üzere çalışmalara başladı. Futbolseverlerin ve takımların merakla beklediği karşılaşmanın, güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemler alınacak. Yangının neden olduğu hasarın tamiratı için de çalışmalar başlatıldı.Korkutan Yangın, Futbol Müsabakasını Erteletti
# elektrik

02 Mar 2024 - 18:00 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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