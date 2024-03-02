Survivor yarışmacısına milyonluk tazminat şoku: Barış Murat Yağcı davayı kaybetti

Sosyal Medya Krizi Büyüyor

Barış Murat Yağcı, danışmanlık hizmeti veren Sedat Aydın'a ödeme yapmamakla suçlanıyor. Yaşanan anlaşmazlık sonucunda mahkeme, Yağcı'nın Aydın'a 1 milyon 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Yarışma Sonrası Ortaya Çıkan Anlaşmazlık

Survivor yarışmasında finale kadar yükselen ve ikincilik ödülü olarak 450 bin TL kazanan Barış Murat Yağcı, sosyal medya danışmanı Sedat Aydın ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası zor günler yaşıyor. Aydın, 5,5 ay boyunca Yağcı'ya destek verdiğini, ancak yarışmacının ödül kazanmasına rağmen kendisine olan borcunu ödemediğini iddia ediyor.

İki Teklif de Reddedildi

Sedat Aydın, Yağcı'ya ödeme yapması için iki farklı teklif sunduğunu; 300 bin TL ödeme yapması ya da iki yıl boyunca reklam bağlantıları kurarak ortaklık sürdürme teklifinde bulunduğunu belirtti. Ancak Yağcı'nın her iki teklifi de kabul ettiğini söylemesine rağmen, sonrasında iletişimi kesip başka bir yerle anlaştığını ve Aydın'a olan borcunu ödemediğini ifade etti.

Adaletin Zaferi

Yaklaşık iki yıl süren hukuki mücadelenin ardından mahkeme, Sedat Aydın'ı haklı buldu. Yağcı'nın Aydın'a 800 bin TL ana para ve üç yıl süreyle yasal faiz ödemesine karar verildi. Böylece toplam tazminat miktarı yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'ye ulaştı. Karar sonrası Aydın, adaletin yerini bulduğunu ifade ederken, Barış Murat Yağcı konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.