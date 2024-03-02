Çalınan Traktör 700 Kilometre Uzakta Bulundu

Teknoloji ve Kararlılık: Jandarmanın 700 Km Takip Zaferi

Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana gelen bu hırsızlık vakası, jandarma ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde incelemesiyle çözüme kavuştu. Yapılan incelemeler sonucu, çalınan traktörün 700 kilometre ötede Düzce'de olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, hızla Düzce'ye giderek traktörü buldu ve sahibi Harun Kızıl'a teslim etti.

Hırsızlıkla Mücadelede Jandarma Özverisi

Traktörüne kavuşan Harun Kızıl, jandarma ekiplerine duyduğu minnettarlığı ifade ederken, çalınan emeğin geri kazanılmasının önemini vurguladı. Kızıl, "Ben orman işi, tomruk işi yapıyorum. Traktörümü kredi ile aldım, hala taksitini ödüyorum. Kaç gündür uyku uyumadım. Jandarmamız elinden gelenin fazlasını yaptı" diyerek teşekkürlerini iletti. Ayrıca, hırsızlığı yapan kişinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, caydırıcılığın önemine dikkat çekti.