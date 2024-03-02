Gece Vakti Korkunç Çarpışma

Pikap 30 Metre Sürüklendi

Kazanın etkisiyle Ford marka pikap, yaklaşık 30 metre sürüklenerek demir korkuluklara çarptı ve devrildi. Bu sarsıcı olay, pikaptan kopan parçaların bir otomobil galerisinin camını kırmasıyla daha da dramatik bir hal aldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak acil tıbbi müdahale için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kazada yaralananlar arasında her iki aracın sürücüleri Mustafa K. ve Pusat Ö. ile birlikte, pikapta yolcu olarak bulunan Fatih Mustafa A. yer aldı.

Soruşturma ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Polis, kazanın nedenlerini belirlemek üzere derinlemesine bir soruşturma başlattı. Hurdaya dönen araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden hızla kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yolda kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü.