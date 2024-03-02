Gece Vakti Korkunç Çarpışma

Pikap 30 Metre Sürüklendi
Kazanın etkisiyle Ford marka pikap, yaklaşık 30 metre sürüklenerek demir korkuluklara çarptı ve devrildi. Bu sarsıcı olay, pikaptan kopan parçaların bir otomobil galerisinin camını kırmasıyla daha da dramatik bir hal aldı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Olay yerine hızla ulaşan sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak acil tıbbi müdahale için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kazada yaralananlar arasında her iki aracın sürücüleri Mustafa K. ve Pusat Ö. ile birlikte, pikapta yolcu olarak bulunan Fatih Mustafa A. yer aldı.
Soruşturma ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı
Polis, kazanın nedenlerini belirlemek üzere derinlemesine bir soruşturma başlattı. Hurdaya dönen araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden hızla kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yolda kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.