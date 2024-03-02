- Asayiş

Gece Vakti Korkunç Çarpışma

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası, üç kişinin yaralanmasına yol açtı. Kozlu ilçesindeki bir ışıklı kavşakta, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Mustafa K. idaresindeki 34 MKG 81 plakalı Mercedes marka otomobil ile Pusat Ö. yönetimindeki 67 ADZ 303 plakalı Ford marka pikap, çarpışmanın şiddetiyle adeta savaş alanına döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Gece Vakti Korkunç Çarpışma
Gece Vakti Korkunç Çarpışma
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Pikap 30 Metre Sürüklendi

Kazanın etkisiyle Ford marka pikap, yaklaşık 30 metre sürüklenerek demir korkuluklara çarptı ve devrildi. Bu sarsıcı olay, pikaptan kopan parçaların bir otomobil galerisinin camını kırmasıyla daha da dramatik bir hal aldı.

Gece Vakti Korkunç Çarpışma

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak acil tıbbi müdahale için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kazada yaralananlar arasında her iki aracın sürücüleri Mustafa K. ve Pusat Ö. ile birlikte, pikapta yolcu olarak bulunan Fatih Mustafa A. yer aldı.

Gece Vakti Korkunç Çarpışma

Soruşturma ve Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Polis, kazanın nedenlerini belirlemek üzere derinlemesine bir soruşturma başlattı. Hurdaya dönen araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden hızla kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yolda kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü.Gece Vakti Korkunç Çarpışma
# temizlik, otomobil, polis, zonguldak

02 Mar 2024 - 18:15 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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