Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu!

Londra ile İstanbul arasında bir hayat süren ve magazin dünyasında sıkça adından söz ettiren başarılı oyuncu Bergüzar Korel, son dönemdeki değişimi ve açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Oyunculuğu ve özel hayatıyla her zaman ilgi odağı olan Korel, yeni dizisi Düğüm için geçirdiği büyük değişiklikle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.

20 Kilo Vererek Yeni Bir İmaja Büründü

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, Düğüm dizisiyle ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı. Yeni projesi için büyük bir değişim geçiren Korel, tam 8 ayda 20 kilo vererek adeta baştan yaratıldı. Saçlarını sarıya boyatarak imajında radikal bir değişikliğe giden ünlü oyuncunun bu yeni hali, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan ve her daim magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Korel'in, Düğüm dizisindeki performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle dizinin son bölümünde üstünü değiştirirken sergilediği zayıflamış hali, sosyal medyada geniş çapta ele alındı ve Korel'in üzerini çıkardığı anlar kısa sürede viral oldu.

Dikkatleri Üzerine Çeken Kilo Kaybı

Korel'in dizide sergilediği görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve oyuncunun verdiği kilolar büyük ilgi çekti. Hayranları, Korel'in yeni görünümüne övgüler yağdırdı ve oyuncunun bu değişimi için gösterdiği çabayı takdir etti. Bergüzar Korel'in Düğüm dizisindeki başarılı performansı ve göz kamaştıran fiziksel değişimi, onun profesyonellikle yaptığı işe olan bağlılığını ve sanata adanmışlığını bir kez daha gözler önüne serdi.