- Olay Entrika

Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu!

Bergüzar Korel, Düğüm dizisi için geçirdiği muazzam değişimle gündem oldu. 20 kilo verip sarı saçlarıyla dikkat çeken Korel'in yeni hali, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu! mask
Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu!
Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Londra ile İstanbul arasında bir hayat süren ve magazin dünyasında sıkça adından söz ettiren başarılı oyuncu Bergüzar Korel, son dönemdeki değişimi ve açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Oyunculuğu ve özel hayatıyla her zaman ilgi odağı olan Korel, yeni dizisi Düğüm için geçirdiği büyük değişiklikle hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu!

20 Kilo Vererek Yeni Bir İmaja Büründü

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, Düğüm dizisiyle ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı. Yeni projesi için büyük bir değişim geçiren Korel, tam 8 ayda 20 kilo vererek adeta baştan yaratıldı. Saçlarını sarıya boyatarak imajında radikal bir değişikliğe giden ünlü oyuncunun bu yeni hali, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu!

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan ve her daim magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Korel'in, Düğüm dizisindeki performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle dizinin son bölümünde üstünü değiştirirken sergilediği zayıflamış hali, sosyal medyada geniş çapta ele alındı ve Korel'in üzerini çıkardığı anlar kısa sürede viral oldu.

Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu!

Dikkatleri Üzerine Çeken Kilo Kaybı

Korel'in dizide sergilediği görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve oyuncunun verdiği kilolar büyük ilgi çekti. Hayranları, Korel'in yeni görünümüne övgüler yağdırdı ve oyuncunun bu değişimi için gösterdiği çabayı takdir etti. Bergüzar Korel'in Düğüm dizisindeki başarılı performansı ve göz kamaştıran fiziksel değişimi, onun profesyonellikle yaptığı işe olan bağlılığını ve sanata adanmışlığını bir kez daha gözler önüne serdi.Bergüzar Korel'in muhteşem dönüşümü: Düğüm Dizisinde 20 Kilo verip sarışın oldu!

# Medya, gündem, istanbul, çocuk

02 Mar 2024 - 18:19 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL