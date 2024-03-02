Bolu, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Kocaeli, İstanbul ve Bursa eyvah eyvah. Tarih verildi, bangır bangır giriş yapacak. Evlerde titretecek

Türkiye'de etkisini gösteren sıcak havalar yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Onun yerine kuzeyden Türkiye2ye yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapacak.

Meteorolojik kaynaklardan da bu soğuk hava dalgasına ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca Bolu, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Kocaeli, İstanbul ve Bursa eyvah eyvah diyecek. Uzman isim, kendi sosyal medya hesabından flaş tarihi verdi.

BOLU'DA CUMA DAHA BETER

Verilen tarihte havalar soğuyor evet ancak Bolu'da verilen tarihten 1 gün sonrasına denk gelen cuma günü, hava sıcaklıklarının eksi dereceleri görmesi bekleniyor. Vatandaşlar evlerindeki kombilerin derecesini artırmak zorunda kalacak.

ORHAN ŞEN DE UYARDI

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Bu hafta yurtta yağmur görülecek. Salı günü batıda kuvvetli olacak. Perşembeden sonra kuzeyden gelecek soğuk hava batı Karadeniz, İç anadolunun kuzey ve doğusu, doğu anadolu, doğu karadeniz iç kesimlerinde KKY ve Kar yapabilir."