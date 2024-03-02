Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak ve Karabük bu tarihi sakın unutma. O tarihte eve gitmeyen donacak

Türkiye önümüzdeki günlerde yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteorolojik kaynaklardan da bu soğuk hava dalgasının tarihine ilişkin peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı.
Meteorolojik kaynaklar tarafından Bolu'nun da içerisinde olduğu Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak ve Karabük hakkında flaş bir tarih verildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu tarihi sakın unutmaması gerekiyor. Bu tarihte evde olmayan vatandaşlarımız adeta donacak.
NE KADAR İŞİNİZ VARSA HALLEDİN EVE GEÇİN
Kaynaklar tarafından yapılan uyarıya göre önümüzdeki hafta cuma gününden itibaren Türkiye adeta buz kesecek. Yukarıda saydığımız illerimiz de bu durumdan fazlasıyla nasibini alacak. Bu nedenle ne kadar işiniz varsa bunları hallettikten sonra eve geçmeniz gerekiyor. Sokakta kalan adeta donacak.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Perşembeden sonra kuzeyden gelecek soğuk hava batı Karadeniz, İç anadolunun kuzey ve doğusu, doğu anadolu, doğu karadeniz iç kesimlerinde KKY ve Kar yapabilir." dedi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.