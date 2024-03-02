Türkiye'de iklim krizine mevsim değişkenliklerinin eklenmesi, doğal olarak canlıları ve ağaçları da etkiledi. İklim krizinin etkileri canlılar üzerinde çok net bir şekilde görülmeye başlandı.

Bu canlılar arasında, insanların sıklıkla tükettiği canlılar da var. Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nden Türkiye'ye bomba bir uyarı gitti. Vatandaşların bir ürünü tezgahta alabildikleri kadar alması lazım. Yoksa önümüzdeki günlerde bu ürün yavaş yavaş piyasadan kalkmaya başlayacak.

SON GÜNLERİ ARTIK

İhsaniye Mahallesinde bulunan balık pazarında istavrit 80, Karadeniz levreği 280, somon 220, kaya levreği ise 320 liradan alıcı buluyor. Hamsi ise tazelik durumuna göre 80 lira ile 150 lira arasında fiyatlarda satılıyor.



Bu sene tezgahlarda fazla balık çeşidi olmadığını söyleyen balıkçı Hakan Yıldız, "Artık balıklar azalmaya başladı. Sezonu bitiriyoruz yavaş yavaş. Son bir ayımız kaldı. Hamsinin bolluğu biraz iyiydi. Hem hava şartları hem de sezonun bitmesi hamsiyi azalttı" dedi.



Taze hamsinin fiyatının ortalama 150 lira olduğunu, söyleyen Yıldız, "80 liraya da hamsi var ama buzhane hamsileri onlar. Hamsi mart ayının sonuna kadar tezgahta kalır" ifadelerini kullandı.