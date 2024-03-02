Erzurum’da sessiz maç: Erzurumspor FK ve Kocaelispor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbolseverler, Erzurumspor FK ile Kocaelispor arasında gerçekleşen kritik karşılaşmaya tanıklık etti. Kazananın belirlenemediği bu maçta, her iki takım da sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılarak puanları paylaştı. Maçın detayları ve önemli anları futbol tutkunlarının ilgisini çekti.

İlk yarıdan dakikalar: Fırsatlar ve kaçan goller

Maçın hemen başında, 7. dakikada Eren Tozlu'nun sol kanattan yaptığı etkili sürat ve şut, Kocaelispor kalecisi Gökhan'ın dikkatli müdahalesiyle sonuçsuz kaldı. Erzurumspor FK adına Süleyman'ın 18. dakikada sağ kanattan yaptığı orta, Furkan'ın kafa vuruşu ile neredeyse gole dönüşüyordu ancak top az bir farkla üstten dışarı çıktı. 38. dakikada ise Atila'nın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte bulunan savunma müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. Kocaelispor'un 43. dakikada yaşadığı kritik an, Emir'in kalecisine kısa düşen geri pası sonucu Eren'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda kaleci Gökhan'ın topu kornere çıkarmasıyla sonuçlandı.

İkinci yarı: Kaçırılan fırsatlar ve kalecilerin başarısı

İkinci yarının başlamasıyla birlikte, maçın tempo ve heyecanı arttı. 63. dakikada Süleyman'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu, Yakup'un kafa vuruşu ile kaleci Gökhan'da son buldu. Kocaelispor'un 72. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Barış'ın ceza yayına doğru yaptığı sert şut, Erzurumspor FK kalecisi Göktuğ'un başarılı müdahalesiyle engellendi. 82. dakikada Ramil Şeydayev'in ceza sahası önünden yaptığı sert şut, üstten dışarı çıkarak başka bir gol fırsatını heba etti. Maçın son dakikalarında, 89. dakikada Atila'nın ortasına Giorgi Kharaishvili'nin yaptığı kafa vuruşu, kaleci Göktuğ'da kalarak maçın skorunu belirleyen son önemli an oldu.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura oldu.

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Alican Özfesli (Herolind Shala dk.62), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk.46), Furkan Özhan (Mustafa Gürkan Varlık dk.90+4), Estrela, Eren Tozlu, Celal Hanalp

Kocaelispor’un kadrosu: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan (Cem Ekinci dk.60), Giorgi Kharaishvili, Barış Alıcı (Ramil Şeydayev dk.78), Daniel Candeias, Davit Skhirtladze (Christian Kouakou dk.60), Joao Amaral

Karşılaşmanın sarı kartları

Kocaelispor’dan Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Erzurumspor FK’dan Süleyman Koç, Mustafa Yumlu sarı kart gören isimler oldu.