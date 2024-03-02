Bodrumspor için dönüm noktası başkan Rıza Karakaya görevinden ayrıldı

Bodrumspor, 13 yıllık başarılı bir sürecin ardından kulübün sevilen başkanı Rıza Karakaya'nın duygusal veda mesajıyla yeni bir döneme adım atıyor. Karakaya, spor ve siyasetin iç içe geçtiği bir dönemde, spora ve Bodrumspor'a olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yazıda, Karakaya'nın Bodrumspor için yaptığı fedakarlıkları, elde ettiği başarıları ve veda kararının arkasındaki nedenleri detaylı bir şekilde inceliyoruz.
Karakaya'nın başkanlık serüveni
Rıza Karakaya, Bodrumspor'un başında geçirdiği 13 yıl boyunca, kulübü amatör liglerden alıp, futbol takımını 1. Lig'e taşıma başarısını gösterdi. Özellikle futbol takımının Süper Lig Play-Off finaline kalması, Bodrum'a büyük bir gurur yaşattı. Karakaya'nın liderliğinde, Bodrumspor 10 farklı branşta genç sporculara hizmet vererek, sayısız şampiyonluklar ve dereceler elde etti. Voleybol branşında ise kadın takımı, 1. Lig'de mücadele ederek Play-Off'lara kalma başarısı gösterdi. Bu başarılar, Karakaya'nın spora olan tutkusunun ve vizyonunun bir yansıması olarak görülüyor.
Spor ve siyasetin kesiştiği nokta
Karakaya'nın veda kararının ardında yatan en büyük nedenlerden biri, siyasete atılma kararı. Kendisi, bir sporda yöneticinin siyasi olmaması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, siyasete adım atacak olması, Bodrumspor başkanlığından ayrılmasının ana sebebi oldu. Karakaya, bu kararını, "Bodrumspor benim çocuğum gibi ve bu yüzden bir partide aktif görev alan siyasetçinin başkanlığını yakıştıramıyorum" sözleriyle ifade etti.
Bodrumspor için yeni bir sayfa
Karakaya, Bodrumspor'a olan bağlılığını ve desteğini sürdüreceğini, ancak artık kulübün tesisleşmesi yönünde çalışmalar yapacağını belirtti. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda Bodrum'un tesisleşme konusunda geride kaldığını vurgulayan Karakaya, bu alanda katkı sağlamayı hedefliyor.
Veda ve teşekkür
Rıza Karakaya, veda mesajında 13 yıl boyunca yanında olan herkese teşekkür etti. Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, taraftar grupları ve önceki dönem başkanlarına minnettarlığını ifade etti. Aynı zamanda, Bodrumspor taraftarı olarak hayatına devam edeceğini ve Bodrumspor'a olan desteğinin süreceğini vurguladı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.