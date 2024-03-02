Bodrumspor için dönüm noktası başkan Rıza Karakaya görevinden ayrıldı

Bodrumspor, 13 yıllık başarılı bir sürecin ardından kulübün sevilen başkanı Rıza Karakaya'nın duygusal veda mesajıyla yeni bir döneme adım atıyor. Karakaya, spor ve siyasetin iç içe geçtiği bir dönemde, spora ve Bodrumspor'a olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yazıda, Karakaya'nın Bodrumspor için yaptığı fedakarlıkları, elde ettiği başarıları ve veda kararının arkasındaki nedenleri detaylı bir şekilde inceliyoruz.

Karakaya'nın başkanlık serüveni

Rıza Karakaya, Bodrumspor'un başında geçirdiği 13 yıl boyunca, kulübü amatör liglerden alıp, futbol takımını 1. Lig'e taşıma başarısını gösterdi. Özellikle futbol takımının Süper Lig Play-Off finaline kalması, Bodrum'a büyük bir gurur yaşattı. Karakaya'nın liderliğinde, Bodrumspor 10 farklı branşta genç sporculara hizmet vererek, sayısız şampiyonluklar ve dereceler elde etti. Voleybol branşında ise kadın takımı, 1. Lig'de mücadele ederek Play-Off'lara kalma başarısı gösterdi. Bu başarılar, Karakaya'nın spora olan tutkusunun ve vizyonunun bir yansıması olarak görülüyor.

Spor ve siyasetin kesiştiği nokta

Karakaya'nın veda kararının ardında yatan en büyük nedenlerden biri, siyasete atılma kararı. Kendisi, bir sporda yöneticinin siyasi olmaması gerektiğine inanıyor. Bu nedenle, siyasete adım atacak olması, Bodrumspor başkanlığından ayrılmasının ana sebebi oldu. Karakaya, bu kararını, "Bodrumspor benim çocuğum gibi ve bu yüzden bir partide aktif görev alan siyasetçinin başkanlığını yakıştıramıyorum" sözleriyle ifade etti.

Bodrumspor için yeni bir sayfa

Karakaya, Bodrumspor'a olan bağlılığını ve desteğini sürdüreceğini, ancak artık kulübün tesisleşmesi yönünde çalışmalar yapacağını belirtti. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda Bodrum'un tesisleşme konusunda geride kaldığını vurgulayan Karakaya, bu alanda katkı sağlamayı hedefliyor.

Veda ve teşekkür

Rıza Karakaya, veda mesajında 13 yıl boyunca yanında olan herkese teşekkür etti. Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, taraftar grupları ve önceki dönem başkanlarına minnettarlığını ifade etti. Aynı zamanda, Bodrumspor taraftarı olarak hayatına devam edeceğini ve Bodrumspor'a olan desteğinin süreceğini vurguladı.