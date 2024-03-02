Türkiye'de uzmanların ısrarla uyarıda bulunduğu mart ayı geldi çattı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye'yi ciddi soğuklar bekliyor.
Amerika'da etkisini gösteren bir hava olayının yakın bir zamanda Türkiye'de de etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Amerika'da başladı, oradan sıçrayarak önce Türkiye'de Trabzon, Samsun, Ordu, Kastamonu, sonra Bolu, Sakarya diye her yeri o tarihte saracak.
TARİH BELLİ
Meteorolojik kaynaklar tarafından verilen tarih belli. Önümüzdeki hafta yani mart ayının ikinci haftasından itibaren kuzeyden art arda soğukların yurdumuzu etkilemesi bekleniyor.
AMERİKA'DA BAŞLADI BİLE
Söz konusu soğuk havaların Amerika'da şimdiden başladığı öğrenildi. Adeta Amerika'da mart kapıdan baktırır, sobaları yaktırır oldu. Amerika'da ciddi bir kar fırtınası başladı. Yakında bu tip fırtınaların ülkemizde görülme ihtimali de mevcut.
Amerika/Olympic valley civarında Mart kapıdan baktırmakla kalmamış 1 metreyi geçmiş?☃️❄️❄️ pic.twitter.com/XnR8k8cCAF
— METEOROLOJİ BEY (@MeteorolojiBey) March 2, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.