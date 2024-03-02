Bodrum FK - Eyüpspor Mücadelesinde Büyük Şok! Uğur Demirok, Acil Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 25. haftasında gerçekleşen Bodrum FK ve Eyüpspor arasındaki mücadele, futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği anlara sahne oldu. Bu karşılaşma, sadece sahadaki mücadeleyle değil, yaşanan olaylarla da gündeme damgasını vurdu.

Eyüpspor’un galibiyetinden fazla konuşulan maç

Eyüpspor'un deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçta, Fredy'nin 12. dakikada attığı gol, İstanbul temsilcisine kritik bir galibiyet getirdi. Ancak maçın en çok konuşulan anları, yaşanan gerginlikler ve saha içi olaylardı.

Olaylar saha içini sarstı

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede tansiyon yükseldi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bir pozisyonda faul beklerken, hakem Gürcan Hasova'nın kararına büyük tepki gösterdi. Taşdemir'in itirazları, kırmızı kartla sonuçlandı.

Uğur Demirok ve Arda Turan yaralandı

Bununla birlikte, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve oyuncu Uğur Demirok, tribünlerden atılan yabancı maddelerin hedefi oldu. Uğur Demirok, yüzüne isabet eden bir madde nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maçın durdurulması ve yeniden başlaması

Yaşanan olaylar sonrası, Bodrum FK ve Eyüpspor yöneticileri, sahaya inerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Bu çabaların ardından maç, 15 dakikalık bir duraklamanın sonrasında tekrar başladı.

Kırmızı kartlar ve maç sonuçları

Karşılaşma boyunca, her iki takımdan da oyuncular kırmızı kart gördü. Eyüpspor'da Arda Turan ve Caner Erkin; Bodrum FK'de ise İsmet Taşdemir ve Kenan Özer, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, liderliğini pekiştirerek puanını 61'e çıkardı. Bodrum FK ise 42 puanda kalarak, zirve yarışında yara aldı.

Ligdeki yolculuk devam ediyor

Lig'deki heyecan, önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Eyüpspor, kendi sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Bodrum FK ise, deplasmanda Bandırmaspor'un konuğu olacak. Her iki takım için de önemli olan bu maçlar, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek.