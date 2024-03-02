Hakan Dolutaş: "İsmet Taşdemir'in kırmızı kartı haksız, Caner Erkin Kenan'a tokat attı"

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbolseverler, Bodrum FK ile Eyüpspor arasında oynanan kritik maçı büyük bir merakla takip etti. Maç, sahadaki mücadele kadar, sonrasında yapılan açıklamalarla da gündeme oturdu. Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşanan hakem kararlarına ve maçın genel gidişatına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsmet Hoca'nın kırmızı kart isyanı

Dolutaş, maçın hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Özellikle İsmet Hoca'ya verilen kırmızı kartın hiçbir şekilde hak edilmediğini vurgulayan Dolutaş, bu kararın maçın gidişatını önemli ölçüde etkilediğini belirtti. "Hakemi hiç anlayamadık. İsmet hocam inanın hiç hak etmedi. Sadece hocaya ismiyle hitap etti ve sonrasında kırmızı kart gördü," diyerek yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Caner Erkin'in Kenan'a tokat atması

Maçın bir diğer önemli anı ise Caner'in, Kenan'a tokat atması oldu. Dolutaş, bu olayın VAR tarafından görmezden gelindiğini ve hakemin de bu duruma müdahale etmediğini ifade etti. Bu durumun, maçın adaletli bir şekilde yönetilmediğinin bir göstergesi olarak ön plana çıktığına dikkat çekti.

Bodrum FK'nın gösterdiği mücadele

Maç boyunca Bodrum FK'nın gösterdiği mücadele ve azmi de Dolutaş'ın vurguladığı önemli noktalardan biri oldu. Rakip takım karşısında sergiledikleri performansı takdir eden Dolutaş, mağlubiyete rağmen takımın gelecek maçlarda telafi edecek güçte olduğunu belirtti. "İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. İnanılmaz istekleri vardı," diyerek oyuncularını kutladı.

Devam eden rekabet ve hakem kararlarına isyan

Bodrum FK ile Eyüpspor arasındaki rekabetin geçen seneden bu yana devam ettiğini belirten Dolutaş, bu rekabetin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin önemine değindi. Ancak, maçın hakemi tarafından verilen ve takım aleyhine olduğunu düşündüğü kararlar nedeniyle bu rekabetin gölgede kaldığını ifade etti.