Galatasaray derbi zaferi peşinde: Beşiktaş'a karşı üstünlük hedefi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray, liderlik koltuğunu daha da sağlamlaştırmak adına, yarın deplasmanda Beşiktaş ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu derbide 3 puan alarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın muhteşem lig performansı

Galatasaray, ligde şu ana dek sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor. 23 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle topladığı 72 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, rakiplerine gözdağı veriyor. Son dönemde elde ettiği galibiyet serisiyle moral bulan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde de zafer arayışını sürdürecek.

Deplasmanlarda güçlü Galatasaray

Galatasaray, bu sezon deplasmanda çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekici bir performans sergiledi. Topladığı 30 puanla deplasmanlarda da gücünü kanıtlayan sarı-kırmızılılar, son olarak Ankaragücü'nü 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek rakiplerine mesajını verdi.

15 maçlık yenilmezlik serisi

Hatayspor mağlubiyetinin ardından çıktığı 15 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte önemli rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Son 8 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligdeki rakipleri karşısında üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koydu.

Savunma hattında zirve

Galatasaray, bu sezon ligde kalesinde sadece 15 gol görerek, savunmada sergilediği başarılı performansla ligin en az gol yiyen takımı oldu. 14 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, defansif anlamda da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Büyük maçlarda kaybetmeyen Galatasaray

Galatasaray, bu sezon oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu önemli maçlarda elde ettiği başarılarla sarı-kırmızılılar, büyük maçlarda da ne kadar güçlü bir takım olduğunu gösterdi.

Dolmabahçe'de tarih yazma peşinde

Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında açılan Tüpraş Stadyumu'nda henüz galibiyet elde edemedi. Bu şanssızlığını kırmak isteyen Galatasaray, pazar günü sahaya zafer parolasıyla çıkacak.

Sarı Kart tehlikesi ve kadro durumu

Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların sarı kart görmesi durumunda bir sonraki maçta cezalı duruma düşecekler. Ayrıca Hakim Ziyech ve Serge Aurier'in kadroda yer alıp almayacağı son antrenmanın ardından belli olacak.