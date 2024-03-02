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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi

Amedspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karaman FK'yı 4-1 yenerek liderliğe yükseldi. Oktay Aydın, Taner Gümüş ve Çektar Orhan'ın golleriyle zirveye oturan Diyarbakır temsilcisi, futbolseverleri heyecanlandırdı.

Mustafa Aykan
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi mask
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımların rekabeti, futbolseverlerin nabzını yükseltmeye devam ediyor. Bu hafta, Diyarbakır'ın gururu Amedspor, kendi evinde karşılaştığı Karaman FK'yı dört golle geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Bu önemli maç, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşti ve futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi

Amedspor'un hızlı başlangıcı

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Amedspor'un hücum gücü kendini gösterdi. Oyunun henüz 9. dakikasında, takımın yetenekli oyuncusu Oktay Aydın, muhteşem bir golle Amedspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonuna kadar bu skor korunarak, Amedspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi

İkinci yarının galibi

İkinci yarı, Amedspor'un etkili oyunuyla başladı. 49. dakikada, Taner Gümüş'ün klas bir golüyle skor 2-0'a ulaştı. Ardından, 53. dakikada Çektar Orhan'ın attığı golle farkı daha da açarak 3-0 yaptılar. Karaman FK, 58. dakikada Ahmet Furkan Özcan'ın golüyle umutlansa da, Mert Çapar'ın 62. dakikada attığı golle Amedspor skoru 4-1'e getirerek maçı kazandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi

Amedspor'un zirveye yükselişi

Bu hafta, Amedspor'un yanı sıra liderlik için mücadele eden Iğdır FK, Menemen Belediyespor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu Amedspor'a bıraktı. Iğdır FK'nın bu kaybı, Amedspor'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğuna oturmasını sağladı. Amedspor, bu zaferle birlikte hem taraftarlarını sevince boğdu hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi

Öne çıkan oyuncular ve gelecek maçlar

Amedspor'un bu başarısında, Oktay Aydın, Taner Gümüş, Çektar Orhan ve Mert Çapar gibi oyuncuların performansı dikkat çekti. Takımın gelecek haftalardaki performansı, liderlik yarışındaki konumunu daha da pekiştirebilir.  

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı kızıştı: Iğdır FK yenildi Amedspor liderliğe yükseldi

# türkiye

02 Mar 2024 - 20:38 Diyarbakir- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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