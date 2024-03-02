Küresel ısınmanın hız kesmeden etkisini sürdürdüğü Türkiye'de meteorolojik kaynaklar tarafından vatandaşlarımıza yönelik peş peşe uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir durum daha var. Yapılan değerlendirmeye göre hızla yaklaşan yaz aylarında korkunç tarihte bizi aynı şekilde korkunç bir senaryo bekliyor olabilir.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Meteorolojik kaynaklar tarafından hızla yaklaşan yaz ayları tarihine ilişkin flaş bir gelişme duyuruldu. Hepimizi ilgilendiriyor. Trabzon, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Kastamonu, Giresun ve Ordu'da fokur fokur kaynayacak ama Bolu dahil tüm Türkiye'de rekor kıracak! Korkunç tarih geliyor.

Meteoroloji Bey hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'yu da etkilemesi muhtemel olan bir iklim olayına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu kış denizler soğumadı yazın su sıcaklıkları kuzeyli rüzgarlar az olursa rekor kırar şiddetli hava olayları içinde zemindir."