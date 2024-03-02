TFF’den tarihi karar: beIN SPORTS Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını kazandı işte detaylar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun kalbinin attığı Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihale sürecini tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, beIN MEDIA GROUP bünyesindeki Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş., ihaleyi kazanarak, Türk futbolunun önümüzdeki üç sezon boyunca yayın haklarını elinde bulunduracak. Bu anlaşma, 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek ve beIN SPORTS, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarını futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Yenilikçi yayıncılık anlayışı ve kalitenin adresi

TFF'nin 29 Şubat 2024 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, TFF'nin Levent, İstanbul adresinde bulunan ofisinde açılan teklif zarfları, Beşiktaş'taki 6. Noterliği huzurunda değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda, beIN MEDIA GROUP'un teklifi kabul edildi. beIN MEDIA GROUP, sezonluk 182 milyon USD (KDV dahil 218 milyon 400 bin Dolar) teklifi ile Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını kazandı. Bu anlaşma, Türk futbolunun gelişimine ve küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türk futboluna yapılan büyük yatırım

beIN MEDIA Group CEO’su ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, ihale sonrasında yaptığı açıklamada, Türk futbolunun tek resmi yayıncısı olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Al-Obaidly, beIN MEDIA GROUP ve Digiturk olarak, yenilikçi yayıncılık anlayışı ve kaliteli içerik sunma konusundaki deneyimleriyle, Türk futbolunu dünya çapında daha iyi bir konuma taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, Türk futboluna olan inançlarının altını çizerek, sektördeki standartları belirleyen ve ileriye taşıyan 20 milyar TL'lik yatırımla, futbol ekosisteminde Türk futbolunun hak ettiği yere ulaşacağına dair inançlarını vurguladı.

Multimedya deneyimi ve teknolojiye yatırım

Al-Obaidly, ayrıca teknolojiye yapılan yatırımlar ve sunulan multimedya deneyiminin önemine değindi. beIN MEDIA GROUP'un, spor yayıncılığının yanı sıra, OTT platformları ve internet hizmetleri ile müşterilerine eksiksiz bir deneyim sunduğunu belirtti. Bu anlaşmanın, beIN MEDIA GROUP'un Türkiye'deki uzun vadeli başarısının ve devam eden hedeflerinin bir kanıtı olduğunu ifade ederek, Türk futbolunun ve taraftarlarının geleceğine olan güvenini dile getirdi.