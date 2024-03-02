Sakaryaspor, Trendyol 1.Lig’de Manisa FK'yı sahasında mağlup etti: İşte maçın özeti!

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 25. haftasında futbolseverler, Sakaryaspor ile Manisa FK arasında kıyasıya bir mücadeleye tanık oldu. Sakaryaspor, evinde ağırladığı Manisa FK'yi 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

İlk yarının önemli anları

Maçın henüz 9. dakikasında, Sakaryaspor'dan Kerim Frei, ceza sahası içerisinden kalecinin sağ köşesine doğru etkileyici bir vuruş gerçekleştirdi. Ancak Manisa FK'nın kalecisi Cihan Topaloğlu, topu kornere çıkartarak takımını erken bir gol yemekten kurtardı. 28. dakikada sol kanattan gelişen bir atakta, Dimitrov'un pasıyla buluşan Cem Akpınar'ın şutu direkten döndü ve skor değişmedi.

Sakaryaspor'un üstünlüğü ikinci yarıda geldi

İkinci yarının başlarında, 55. dakikada Rajko Rotman'ın ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara göndermesiyle Sakaryaspor 1-0 öne geçti. 61. dakikada Roshi'nin ceza sahasına girmesi ve Sinan Osmanoğlu'nun müdahalesi sonucu hakemin ilk önce penaltı kararı vermesi maçın kırılma anlarından biri oldu. Ancak VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

Maçın son dakikaları ve Sakaryaspor'un galibiyeti

Maçın sonlarına doğru, 90+2. dakikada Koray Kılınç'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş, kaleci Erhan Erentürk tarafından durduruldu. Ancak 90+8. dakikada, Del Valle'nin sol kanattan başlattığı atak ve ceza sahası içine girerek yaptığı müthiş vuruş, maçın skorunu belirleyen gol oldu ve Sakaryaspor'u 2-0'lık zaferle buluşturdu.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Ozan Ergün, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Sakaryaspor’un kadrosu: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Muhammed Himmet Ertürk dk. 77), Rajko Rotman, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Odise Roshi (Del Valle dk. 71) Murat Cem Akpınar (Samed Onur dk. 71), Zdravko Dimitrov (Burak Süleyman dk. 83), Kabongo Kasaongo (Koray Kılınç dk 83)

Manisa FK’nın kadrosu: Erhan Erentürk, Alberk Koç, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Daniel Graovac, Andrej Dokanovic, Oğuz Gürbulak (Burak Altıparmak dk. 76), Kerim Frei, Eduart Rroca (Demba Diallo dk. 66), Mohamed Ofkır (Jetmir Topalli dk. 76), John Mary Uzuegbunam Honi (Doğukan Emeksiz dk. 88)

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Goller: 55. dakikada Rajko Rotman ve 90+8. dakikada Del Valle (Sakaryaspor). Sarı Kartlar: Cihan Topaloğlu, Koray Kılınç, Sinan Kurt (Sakaryaspor), 90+9. dakikada Burak Altıparmak. Kırmızı Kart: 90+9. dakikada Burak Süleyman (Sakaryaspor).