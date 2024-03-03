Göztepe-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11’ler belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında futbol severler, merakla beklenen bir maça tanıklık edecekler. Göztepe ve Boluspor, Göztepe'nin ev sahipliğindeki Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki 34. randevu olarak futbol tarihine geçecek. Daha önceki mücadelelerde Boluspor 13 galibiyetle üstünlüğü elinde tutarken, Göztepe 11 zaferle rakibine yakın bir takipçi durumunda. Geriye kalan 9 ise beraberlikle sonuçlandı.

Maçın detayları: Ne zaman ve nerede?

Bu büyük mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanallarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Göztepe ve Boluspor'un heyecan verici karşılaşması, 25. hafta mücadelesinde bugün saat 16:00'da başlayacak. Maçın hakemi Burak Olcar olacak, yardımcı hakemler ise Samet Özkul ve Barış Çiçeksoyu olarak belirlendi.

Takımların form durumu ve ikinci yarı karnesi

Her iki takım da Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısında yenilgi yüzü görmedi. Boluspor ve Göztepe, son 7 maçta gösterdikleri performansla ligde dikkat çeken takımlar arasında yer aldı. Göztepe, bu dönemde önemli takımları mağlup ederek güçlü bir ivme yakaladı. Boluspor da ikinci yarının parlayan yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekti.

Göztepe ve Boluspor'un muhtemel ilk 11'leri

Göztepe’nin muhtemel ilk 11’i: M.Lis, Ogün, Taha, Heliton, Ümit, İsmail, A. Dennis, Yalçın, Ahmed, Romulo, B. Messaoudi

Boluspor’un muhtemel ilk 11’i: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Anıl, Jefferson, D. Avramovski, Ercan, Tunahan, Gigic, İsgardarli

Heyecan dolu bir karşılaşma

Göztepe ve Boluspor arasındaki bu karşılaşma, Trendyol 1. Lig'in bu sezonki en heyecan verici maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Her iki takımın da sahaya sergileyeceği performans, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. İki takımın da yenilmezlik serisini sürdürme mücadelesi, bu karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor.