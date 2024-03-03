Mudurnu'da gece yarısı yangın felaketi

Korku Dolu Anlar ve Kurtuluş Çabası

Yangın sırasında evde bulunan aile üyeleri, panik içinde dışarıya kaçtı. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Aile bireylerinden Mehmet Kocaman, yangından aracını kurtarmaya çalışırken ayağını sakatladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve arazöz ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak yangın, ahır ve samanlığa da sıçradı. Uzun uğraşlar ve yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Kayıplar ve Kurtarılanlar

Yangının ardından üç katlı ev, samanlık ve ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin pençesinde yok olan her şeye rağmen, Şakir Kocaman'ın verdiği bilgiye göre, ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı. Bu kurtuluş, felaketin ortasında bir umut ışığı oldu.

Toplumun Dayanışması ve Geleceğe Bakış

Yangın, Mudurnu ve Çepni köyünde yaşayanlar için büyük bir yıkım olsa da, toplumun dayanışma içinde olması dikkat çekiyor. Kocaman ailesi, yaşadıkları felaketin üstesinden gelmek için çevresinden destek görmeye başladı. Felaketin izlerini silmek ve yaraları sarmak adına yapılan yardımlar, bölge halkının birlikteliğini ve dayanışmasını gözler önüne seriyor.