Doğa ile iç içe bir gün! Gençlerden anlamlı yürüyüş

Gençlerle Yürüyüş ve Sohbet
Düzce'nin yeşil yollarında gerçekleştirilen yürüyüş sırasında Vali Aslan, gençlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Vali, onların hayallerini ve hedeflerini dinleme fırsatı buldu. Ülkenin dört bir yanından Düzce'ye eğitim için gelen gençler, bu yürüyüşte hem doğal güzellikleri keşfetti hem de Vali Aslan ile tanışma şansı elde etti.
Doğa Koruma Bilincinin Güçlendirilmesi
Yürüyüş boyunca, gençler ve etkinliğe katılan yetkililer doğaya bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık yarattı. Bu etkinlikle, gençlere doğanın korunması ve çevre bilincinin önemi vurgulandı. Vali Aslan, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin gençler arasında doğa sevgisini ve çevre bilincini artırdığını belirtti.
Etkinliğin Sonu Kahvaltı ile Taçlandı
Yürüyüşün sonunda, Vali Aslan ve gençler birlikte kahvaltı yaparak, etkinliği güzel bir sonla tamamladı. Bu sosyal etkinlik, gençlerin hem fiziksel hem de sosyal anlamda kendilerini geliştirmelerine olanak sağladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.