Doğa ile iç içe bir gün! Gençlerden anlamlı yürüyüş

Gençlerle Yürüyüş ve Sohbet

Düzce'nin yeşil yollarında gerçekleştirilen yürüyüş sırasında Vali Aslan, gençlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Vali, onların hayallerini ve hedeflerini dinleme fırsatı buldu. Ülkenin dört bir yanından Düzce'ye eğitim için gelen gençler, bu yürüyüşte hem doğal güzellikleri keşfetti hem de Vali Aslan ile tanışma şansı elde etti.

Doğa Koruma Bilincinin Güçlendirilmesi

Yürüyüş boyunca, gençler ve etkinliğe katılan yetkililer doğaya bırakılan atıkları toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık yarattı. Bu etkinlikle, gençlere doğanın korunması ve çevre bilincinin önemi vurgulandı. Vali Aslan, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin gençler arasında doğa sevgisini ve çevre bilincini artırdığını belirtti.

Etkinliğin Sonu Kahvaltı ile Taçlandı

Yürüyüşün sonunda, Vali Aslan ve gençler birlikte kahvaltı yaparak, etkinliği güzel bir sonla tamamladı. Bu sosyal etkinlik, gençlerin hem fiziksel hem de sosyal anlamda kendilerini geliştirmelerine olanak sağladı.