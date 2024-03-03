Kırsal kalkınmayla büyüyen başarı! Behlül Çelebi'nin besi işletmesi

Hibe Desteğiyle Başlayan Yolculuk
2018 yılında, 60 başlık bir hayvan ahırı kurulumu için 267 bin 810 TL hibe desteği alarak hayvancılığa adım atan Behlül Çelebi, bu destekle beraber işletmesini sürekli büyüterek Düzce ve çevresine hizmet vermeye başladı. Bu süreç, kırsal kalkınma desteklerinin yerel ekonomiye katkısının canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor.
İl Müdürlüğü'nden Tam Destek
Esra Uzun liderliğindeki Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekip, Yenikaraköy'de bulunan işletmeyi ziyaret ederek, kırsal kalkınma yoluyla elde edilen başarı hikayesini yerinde inceledi. Ziyarete, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak ve teknik ekip de katıldı.
Bölgesel İhtiyaçlara Yanıt Veren Üretim
Behlül Çelebi'nin işletmesi, büyükbaş hayvan besiciliği sayesinde Düzce ve çevre illerin karkas et ihtiyacını karşılayacak kapasitede. İşletme, modern teknikler ve sürdürülebilir yöntemler kullanarak hayvancılık sektöründe öne çıkıyor.
Karşılıklı İstişare ve Çözüm Önerileri
İl Müdürü Uzun ve Behlül Çelebi'nin görüşmeleri, besiciliğin karşılaştığı sorunlar, bölgedeki hayvancılığın genel durumu ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine yoğunlaştı. Bu etkileşim, sektörün karşılaştığı zorluklara çözüm bulma ve kırsal kalkınmayı destekleme adına önemli adımların atılmasına zemin hazırlıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.