Araç çayda mahsur kaldı

Tehlikeli Geçiş Denemesi

Olay, sürücünün Mollabey çayından geçme girişimiyle başladı. Alternatif yol olarak seçilen bu güzergah, beklenmedik bir şekilde sürücü için zorlu bir engel haline geldi. Araç, bir süre çayın akıntısına karşı ilerlemeye çalıştı ancak kısa süre sonra suların gücüne yenik düştü. Sürücü, aracıyla birlikte çayın ortasında mahsur kalarak yardım çağrısında bulundu.

Kurtarma Operasyonu Harekete Geçti

Sürücünün imdadına, olay yerine hızla yönlendirilen bir iş makinesi yetişti. Çevre sakinlerinin ve yetkililerin de destek verdiği operasyon, bölgede büyük bir ilgiyle takip edildi. İş makinesi operatörü, profesyonel bir yaklaşımla durumu değerlendirerek aracı güvenli bir şekilde kurtarmak için harekete geçti.

İş Makinesiyle Nefes Kesen Kurtarma

Araç, özel donanımlı bir halatla iş makinesine bağlandı. İş makinesinin güçlü çekiş kapasitesi sayesinde, araç çayın sularından başarıyla çıkarıldı. Bu kurtarma operasyonu, aracın ve sürücünün güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, bölgede yaşayanlar için de unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti.