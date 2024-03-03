Heyelan tehdidi altındaki yollar güvenli hale getiriliyor

Kritik Noktalarda İstinat Duvarı İnşa Ediliyor

Alaplı'nın Büyük Tekke köyünde meydana gelen heyelanın ardından, Karayolları ekipleri ve Köy Hizmetleri iş birliği ile bölgede kritik öneme sahip noktalarda istinat duvarları inşa ediliyor. İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın'ın açıklamalarına göre, bu çalışmaların amacı, heyelan riskinin bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerini artırarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak. Yapılan istinat duvarlarının yüksekliği ortalama 9-10 metre civarında olup, bu sayede bölgede yaşanabilecek toprak kaymalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güvenlik ve İstikrar İçin Önemli Adımlar

Bu çalışmalar, Alaplı ve Büyük Tekke köyü için büyük önem taşımaktadır. İbrahim Yalçın, inşa edilen istinat duvarlarının bölge halkı için hayırlı olmasını dileyerek, çalışmaların bölgedeki güvenlik ve istikrarı artıracağının altını çiziyor. Karayolları ve Köy Hizmetleri'nin iş birliği sayesinde, heyelan riskinin yüksek olduğu bölgelerde önemli güvenlik önlemleri alınmış oluyor.