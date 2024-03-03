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DEAŞ'a darbe! Finans ağına operasyon

Zonguldak'ta DEAŞ'a finans sağlayan 5 şüpheliye operasyon: 4 tutuklama, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi. Güvenlik güçlerinden teröre darbe.

İhlas Haber Ajansı
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DEAŞ'a darbe! Finans ağına operasyon
DEAŞ'a darbe! Finans ağına operasyon
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Güvenlik Güçlerinden DEAŞ'a Finansal Darbe

Operasyon, terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasına büyük bir darbe vurmayı amaçlıyor. Şüpheliler D.A., M.U., T.A., M.G. ve M.K., yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu malzemelerin, terör örgütünün finansal işlemlerine dair önemli bilgiler içerdiği düşünülüyor.

DEAŞ'a darbe! Finans ağına operasyon

Adliye Önünde Gergin Anlar

İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, M.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, diğer dört şüpheli "terör örgütüne finansman sağlama" ve "örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında, şüphelilerin yakınlarının gösterdiği tepki dikkat çekti.DEAŞ'a darbe! Finans ağına operasyon

Operasyonun Detayları

Bu operasyon, terörle mücadeledeki kararlılık ve etkinliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Zonguldak'ta gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, terör örgütlerine finansal kaynak sağlanmasının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin finansal ağlarını kurcalamaya ve bu ağları dağıtmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.DEAŞ'a darbe! Finans ağına operasyon

# tepki, zonguldak, jandarma

03 Mar 2024 - 12:36 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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