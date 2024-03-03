DEAŞ'a darbe! Finans ağına operasyon

Güvenlik Güçlerinden DEAŞ'a Finansal Darbe
Operasyon, terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasına büyük bir darbe vurmayı amaçlıyor. Şüpheliler D.A., M.U., T.A., M.G. ve M.K., yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu malzemelerin, terör örgütünün finansal işlemlerine dair önemli bilgiler içerdiği düşünülüyor.
Adliye Önünde Gergin Anlar
İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, M.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, diğer dört şüpheli "terör örgütüne finansman sağlama" ve "örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında, şüphelilerin yakınlarının gösterdiği tepki dikkat çekti.
Operasyonun Detayları
Bu operasyon, terörle mücadeledeki kararlılık ve etkinliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Zonguldak'ta gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, terör örgütlerine finansal kaynak sağlanmasının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin finansal ağlarını kurcalamaya ve bu ağları dağıtmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.