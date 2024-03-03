- Asayiş

Sürücü kursu aracının karıştığı çarpışma

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi, sabah saatlerinde endişe verici bir trafik kazasına sahne oldu. Fatih Sitesi kavşağında meydana gelen olayda, sürücü kursu aracı ile Kozlu Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu ışıklarda çarpıştı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Sürücü kursu aracının karıştığı çarpışma mask
Büyütmek için resme tıklayın

Şans Eseri Faciadan Dönüldü

Kazanın sabah erken saatlerde gerçekleştiği ve potansiyel bir faciadan şans eseri dönüldüğü belirtildi. Olayın tanıkları, sürücü kursu aracının ve çöp kamyonunun ışıklarda beklerken çarpıştığını ifade etti. Kazaya karışan sürücü kursu aracındaki eğitim gören kadın, yaşananların şokunu üzerinden atmakta güçlük çekti. Ancak, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı teyit edildi.

Sürücü kursu aracının karıştığı çarpışma

Trafik Güvenliği ve Sürücü Eğitimi Üzerine Sorular

Bu kaza, trafik güvenliği ve sürücü eğitimi konularında önemli soruları beraberinde getirdi. Kozlu ilçesinde meydana gelen ve potansiyel olarak ciddi sonuçlar doğurabilecek bu olay, sürücü kurslarındaki eğitim süreçlerinin ve trafikteki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruşturmayı derinleştirirken, benzer olayların önlenmesi adına alınabilecek tedbirler üzerinde duruluyor.
# kaza, polis, eğitim, trafik

03 Mar 2024 - 12:39 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL