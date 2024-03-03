Korkutan trafik kazası! 2 Kişi yaralandı

Çarpışmanın Detayları ve İlk Müdahale

Kaza, Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan trafik yoğunluğu sırasında meydana geldi. M.G.'nin kontrolündeki otomobil, dönüş yapmak isterken U.B.T. yönetimindeki hızla gelen motosikletle çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü U.B.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.S., olay yerine hızla ulaşan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Durumu ve Toplumun Tepkisi

Kazaya karışan ve hastaneye kaldırılan iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu haber, kazanın şahitleri ve yaralıların yakınları tarafından büyük bir rahatlama ile karşılandı. Yerel topluluk, yaşanan bu tür kazaların önlenmesi için daha fazla trafik güvenliği önlemi alınması çağrısında bulundu.