- Asayiş

Korkutan trafik kazası! 2 Kişi yaralandı

Karabük'ün Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan talihsiz trafik kazası, yerel halk arasında büyük endişe yarattı. Fatih Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne dönüş yapmaya çalışan M.G. yönetimindeki 78 AAU 808 plakalı otomobil ile U.B.T. idaresindeki 34 HBN 117 plakalı motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan trafik kazası! 2 Kişi yaralandı mask
Korkutan trafik kazası! 2 Kişi yaralandı
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Çarpışmanın Detayları ve İlk Müdahale

Kaza, Yenişehir Mahallesi'nde yaşanan trafik yoğunluğu sırasında meydana geldi. M.G.'nin kontrolündeki otomobil, dönüş yapmak isterken U.B.T. yönetimindeki hızla gelen motosikletle çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücü U.B.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.S., olay yerine hızla ulaşan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Korkutan trafik kazası! 2 Kişi yaralandı

Yaralıların Durumu ve Toplumun Tepkisi

Kazaya karışan ve hastaneye kaldırılan iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu haber, kazanın şahitleri ve yaralıların yakınları tarafından büyük bir rahatlama ile karşılandı. Yerel topluluk, yaşanan bu tür kazaların önlenmesi için daha fazla trafik güvenliği önlemi alınması çağrısında bulundu.
# karabük, kaza, otomobil, polis, eğitim, trafik

03 Mar 2024 - 12:43 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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