Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, sağlıklı yaşamın ve doğayla bütünleşmenin peşinde Gölköy'e yöneldi. Bu etkinlik, "Trekking ile Doğayı Keşfet" başlığını taşıyor ve öğrencileri doğanın kalbinde unutulmaz bir macera sunuyor. Öğr. Gör. Dr. Orkun Gülseven'in rehberliğinde gerçekleşen bu etkinlik, doğa severler için benzersiz bir deneyim olma vaadinde.
Sağlık ve doğa: İkisi bir arada
Etkinliğin odak noktası, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve doğa ile iç içe olmanın ruhsal ve fiziksel faydalarını göstermek. Yürüyüş yolu boyunca, öğrenciler hem fiziksel sağlıklarına önemli katkılarda bulundular hem de doğanın sessizliğinde huzuru yakaladılar. Bu, fiziksel aktivitenin önemini vurgulayan ve doğa ile bütünleşmeyi teşvik eden bir etkinlik olarak öne çıkıyor.
Doğayı gözlemle, keşfet ve koru
Gölköy'e uzanan bu yolculuk, öğrencilere doğayı gözlemleme ve keşfetme fırsatı verdi. Öğrenciler, çevre bilincini geliştirirken, doğanın büyüleyici güzelliklerini fotoğraflama şansı elde ettiler. Bu etkinlik, doğa sevgisini pekiştirmek ve çevresel sorumluluk bilincini artırmak için mükemmel bir platform sağladı.
Unutulmaz anılar ve ölümsüz fotoğraflar
Bu trekking etkinliği, öğrencilere doğa ile olan bağlarını güçlendirme ve ölümsüz anılar biriktirme fırsatı sundu. Etkinlik süresince çekilen fotoğraflar, doğanın eşsiz manzaralarını ölümsüzleştirdi ve katılımcıların doğaya olan saygısını artırdı.
Etkinliğin toplumsal katkıları
AİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen bu etkinlik, öğrencilere doğa ile iç içe olmanın, sağlıklı yaşamı benimsemenin ve çevre bilincini geliştirmenin önemini anlatıyor. Bu, öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarına olumlu etkilerde bulunan ve toplumda çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunan bir etkinlik.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.