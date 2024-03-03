- Eğitim

Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Gölköy trekking etkinliği ile doğa harikalarını keşfederek sağlıklı yaşamın ve çevre bilincinin önemini vurguladı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu mask
Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu
Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, sağlıklı yaşamın ve doğayla bütünleşmenin peşinde Gölköy'e yöneldi. Bu etkinlik, "Trekking ile Doğayı Keşfet" başlığını taşıyor ve öğrencileri doğanın kalbinde unutulmaz bir macera sunuyor. Öğr. Gör. Dr. Orkun Gülseven'in rehberliğinde gerçekleşen bu etkinlik, doğa severler için benzersiz bir deneyim olma vaadinde.

Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu

Sağlık ve doğa: İkisi bir arada

Etkinliğin odak noktası, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve doğa ile iç içe olmanın ruhsal ve fiziksel faydalarını göstermek. Yürüyüş yolu boyunca, öğrenciler hem fiziksel sağlıklarına önemli katkılarda bulundular hem de doğanın sessizliğinde huzuru yakaladılar. Bu, fiziksel aktivitenin önemini vurgulayan ve doğa ile bütünleşmeyi teşvik eden bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu

Doğayı gözlemle, keşfet ve koru

Gölköy'e uzanan bu yolculuk, öğrencilere doğayı gözlemleme ve keşfetme fırsatı verdi. Öğrenciler, çevre bilincini geliştirirken, doğanın büyüleyici güzelliklerini fotoğraflama şansı elde ettiler. Bu etkinlik, doğa sevgisini pekiştirmek ve çevresel sorumluluk bilincini artırmak için mükemmel bir platform sağladı.

Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu

Unutulmaz anılar ve ölümsüz fotoğraflar

Bu trekking etkinliği, öğrencilere doğa ile olan bağlarını güçlendirme ve ölümsüz anılar biriktirme fırsatı sundu. Etkinlik süresince çekilen fotoğraflar, doğanın eşsiz manzaralarını ölümsüzleştirdi ve katılımcıların doğaya olan saygısını artırdı.

Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu

Etkinliğin toplumsal katkıları

AİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen bu etkinlik, öğrencilere doğa ile iç içe olmanın, sağlıklı yaşamı benimsemenin ve çevre bilincini geliştirmenin önemini anlatıyor. Bu, öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarına olumlu etkilerde bulunan ve toplumda çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunan bir etkinlik.

Bolu'nun doğal harikaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin ayak izleriyle can buldu

 

 

 

# spor, doğa

03 Mar 2024 - 12:42 Bolu- Eğitim

Mahreç  Mustafa Aykan

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