Nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Yoğun Araştırma Sonucu Yakalanan Şüpheliler
Operasyon, jandarma ekiplerinin bölgedeki uyuşturucu faaliyetleri üzerine yoğunlaştırdığı istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Ekipler, Cumayanı köyünde belirlenen iki şüphelinin ikametgahında ve üzerlerinde titizlikle yürüttüğü aramalar neticesinde önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan maddeler arasında, 18,2 gram sentetik kannabinoid olarak bilinen bonzai, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bir adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok
Karabük'teki bu operasyon, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede ne kadar etkin ve kararlı olduğunun altını çizdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.