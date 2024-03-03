Nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Yoğun Araştırma Sonucu Yakalanan Şüpheliler

Operasyon, jandarma ekiplerinin bölgedeki uyuşturucu faaliyetleri üzerine yoğunlaştırdığı istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Ekipler, Cumayanı köyünde belirlenen iki şüphelinin ikametgahında ve üzerlerinde titizlikle yürüttüğü aramalar neticesinde önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan maddeler arasında, 18,2 gram sentetik kannabinoid olarak bilinen bonzai, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bir adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok

Karabük'teki bu operasyon, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede ne kadar etkin ve kararlı olduğunun altını çizdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.