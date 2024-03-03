- Asayiş

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Karabük ilinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği kapsamlı operasyonda, iki şüpheli kişi suçüstü yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Nefes kesen uyuşturucu operasyonu mask
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Yoğun Araştırma Sonucu Yakalanan Şüpheliler

Operasyon, jandarma ekiplerinin bölgedeki uyuşturucu faaliyetleri üzerine yoğunlaştırdığı istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Ekipler, Cumayanı köyünde belirlenen iki şüphelinin ikametgahında ve üzerlerinde titizlikle yürüttüğü aramalar neticesinde önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan maddeler arasında, 18,2 gram sentetik kannabinoid olarak bilinen bonzai, bir adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve bir adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Yok

Karabük'teki bu operasyon, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede ne kadar etkin ve kararlı olduğunun altını çizdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# karabük, jandarma

03 Mar 2024 - 12:48 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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