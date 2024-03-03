Çiğdemler açtı, ata tohumu siyez toprakla buluştu

Siyez Buğdayı: Tarihten Günümüze Kastamonu'nun Mirası

Siyez buğdayı, "Hitit buğdayı" olarak da anılıyor ve günümüze kadar olan yolculuğunda herhangi bir genetik modifikasyona uğramadan gelmiş nadide bir tohum. Yaklaşık 12 bin dekarlık bir alanda, tamamen doğal yöntemlerle ekimi yapılan siyez buğdayı, İhsangazi ilçesinin verimli topraklarında kışın ardından baharın ilk işaretleriyle toprakla buluşuyor.

Ekolojik Tarımın Kalbi İhsangazi'de Atıyor

Kasım ayında başlayan ancak kış şartları nedeniyle ertelenen siyez ekimi, çiğdemlerin rengarenk çiçekleriyle birlikte yeniden başladı. Bölgede "kabulca", "kaplıca" veya "Hitit bulguru" olarak da tanınan bu değerli tohum, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, traktörlerle doğal yollarla ekiliyor. Buğdayın atası olarak kabul edilen siyez, sulanmadan ve gübre kullanılmadan yetişiyor ve Ağustos ayında hasadı yapılıyor.

Siyez Buğdayından Elde Edilen Ürünler Büyük İlgi Görüyor

İhsangazi'de siyez buğdayı yetiştiren çiftçiler, bu değerli ürünü gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir özveri gösteriyor. Yerel halk tarafından yoğun ilgi gören siyezden elde edilen gıda ürünleri, doğallığı ve sağlıklı oluşuyla öne çıkıyor.

İlçede siyez yetiştiriciliği yapan Sabahattin Ciğerci ve Yasin Ciğerci gibi çiftçiler, kış sebebiyle erteledikleri ekim işlemlerini baharın gelmesiyle birlikte yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşıyor. Bereketli bir yıl geçirmeyi umut eden çiftçiler, siyez buğdayının hasadını Ağustos ayında yapmayı planlıyor.