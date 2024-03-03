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Gazze'ye Bin Selam dayanışması

Kastamonu'nun Abana ilçesi, Filistin halkına destek olmak ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla dikkat çekici bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. "Gazze'ye Bin Selam Yürüyüşü" adı altında toplanan yüzlerce vatandaş, uluslararası dayanışmanın ve adaletin önemini vurgulayan bir etkinliğe imza attı.

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Gazze'ye Bin Selam dayanışması
Gazze'ye Bin Selam dayanışması
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Sivil Toplumdan Güçlü Mesaj

Abana ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Gazze halkının direnişine destek olmak ve İsrail'in bölgedeki saldırılarını şiddetle kınamak için yürüdü. Abana Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, kalabalığın "Gazze direnişine destek, İsrail saldırılarına hayır" temalı pankartlar ve sloganlar eşliğinde İsrail'e tepkisini göstermesiyle dikkat çekti.

Gazze'ye Bin Selam dayanışması

Anlamlı Bir Başlangıç: Kuran Tilaveti ve Dualar

Yürüyüş, Merkez Camii İmam Hatibi Uğur Balcı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Bu manevi başlangıç, katılımcılara birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ardından, Abana İlçe Müftüsü Celal Toktaş'ın, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için yaptığı dua, etkinliğe duygusal bir derinlik kattı.Gazze'ye Bin Selam dayanışması

Uluslararası Dayanışmanın Önemi

Bu yürüyüş, sadece bir protesto veya kınama etkinliği olmanın ötesinde, uluslararası dayanışmanın ve insan haklarına saygının önemini vurgulayan bir platform oldu. Katılımcılar, Filistin halkının yanında olduklarını ve dünya genelinde barış ile adaletin tesis edilmesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdiler.Gazze'ye Bin Selam dayanışması
# destek

03 Mar 2024 - 12:56 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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