Gazze'ye Bin Selam dayanışması

Sivil Toplumdan Güçlü Mesaj

Abana ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Gazze halkının direnişine destek olmak ve İsrail'in bölgedeki saldırılarını şiddetle kınamak için yürüdü. Abana Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, kalabalığın "Gazze direnişine destek, İsrail saldırılarına hayır" temalı pankartlar ve sloganlar eşliğinde İsrail'e tepkisini göstermesiyle dikkat çekti.

Anlamlı Bir Başlangıç: Kuran Tilaveti ve Dualar

Yürüyüş, Merkez Camii İmam Hatibi Uğur Balcı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Bu manevi başlangıç, katılımcılara birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ardından, Abana İlçe Müftüsü Celal Toktaş'ın, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için yaptığı dua, etkinliğe duygusal bir derinlik kattı.

Uluslararası Dayanışmanın Önemi

Bu yürüyüş, sadece bir protesto veya kınama etkinliği olmanın ötesinde, uluslararası dayanışmanın ve insan haklarına saygının önemini vurgulayan bir platform oldu. Katılımcılar, Filistin halkının yanında olduklarını ve dünya genelinde barış ile adaletin tesis edilmesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdiler.