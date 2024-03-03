Feci kazada daha fazla dayanamadı!

Kastamonu'nun kalbinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yürekleri sızlatan bir trafik kazası yaşandı. Rauf Denktaş Caddesi'nde gerçekleşen bu trajik olay, bir aileyi derinden sarstı. Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ve torununa, Y.D. kontrolündeki 37 AAL 201 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan babaanne Hatice Günbay ve küçük torunu A.Ç.G., ağır yaralandı.
Acil Müdahale ve Mücadele
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Acil servis ekiplerinin titiz çalışmasıyla babaanne ve torunu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hatice Günbay'a yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan A.Ç.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Toplumsal Tepki ve Güvenlik Çağrısı
Bu acı olay, Kastamonu'da trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Yaya geçitlerindeki güvenliğin artırılması ve sürücülerin daha dikkatli olması yönünde çağrılar yapıldı. Kazanın ardından sosyal medyada ve yerel topluluklarda, trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.