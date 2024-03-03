- Asayiş

Feci kazada daha fazla dayanamadı!

Kastamonu'da yaşanan trajik trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne hayatını kaybederken, torunu ağır yaralandı. Acil müdahale ve toplumsal güvenlik çağrısı detaylarıyla.

İhlas Haber Ajansı
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Feci kazada daha fazla dayanamadı! mask
Feci kazada daha fazla dayanamadı!
Feci kazada daha fazla dayanamadı!
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Kastamonu'nun kalbinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yürekleri sızlatan bir trafik kazası yaşandı. Rauf Denktaş Caddesi'nde gerçekleşen bu trajik olay, bir aileyi derinden sarstı. Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ve torununa, Y.D. kontrolündeki 37 AAL 201 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan babaanne Hatice Günbay ve küçük torunu A.Ç.G., ağır yaralandı.

Feci kazada daha fazla dayanamadı!

Acil Müdahale ve Mücadele

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Acil servis ekiplerinin titiz çalışmasıyla babaanne ve torunu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hatice Günbay'a yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan A.Ç.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Feci kazada daha fazla dayanamadı!

Toplumsal Tepki ve Güvenlik Çağrısı

Bu acı olay, Kastamonu'da trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Yaya geçitlerindeki güvenliğin artırılması ve sürücülerin daha dikkatli olması yönünde çağrılar yapıldı. Kazanın ardından sosyal medyada ve yerel topluluklarda, trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı.Feci kazada daha fazla dayanamadı!

# kastamonu, tepki, otomobil, polis, eğitim, trafik

03 Mar 2024 - 13:03 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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