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Gastronomi şöleni! Yöresel lezzetler öne çıkıyor

Sinop Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi, öğrencileri ve akademik-idari personeli, yöresel lezzetlerin çekici dünyasıyla buluşturdu. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öncülüğünde düzenlenen "Sinop Mutfağı Workshop Etkinliği", katılımcılara unutulmaz bir gastronomi deneyimi sundu.

İhlas Haber Ajansı
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Gastronomi şöleni! Yöresel lezzetler öne çıkıyor mask
Gastronomi şöleni! Yöresel lezzetler öne çıkıyor
Gastronomi şöleni! Yöresel lezzetler öne çıkıyor
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Tarhana Çorbası ile Kültürel Mirasa Yolculuk

Etkinliğin yıldızı, geleneksel tarhana çorbası oldu. Öğrenciler, bu lezzetli çorbayı hazırlayarak, diğer öğrencilere ve üniversite personeline ikram etti. Etkinlik, Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlendi ve Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak gibi önemli isimlerin katılımıyla daha da anlam kazandı.

Gastronomi şöleni! Yöresel lezzetler öne çıkıyor

Gastronomi ve Kültürel Zenginlik

Sinop Mutfağı Workshop Etkinliği, katılımcılar arasında sıcak ve samimi bir etkileşim ortamı oluşturdu. Bu etkinlik, aynı zamanda öğrencilere mutfak sanatları ve gastronomi alanında pratik beceriler kazandırma fırsatı verdi. Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kültürel çeşitlilikleri keşfetmelerine ve deneyimlemelerine büyük katkı sağladığını belirtti.Gastronomi şöleni! Yöresel lezzetler öne çıkıyor

Teşekkürler ve Takdirler

Programın sonunda, Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, etkinliğe katkıda bulunan Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği Başkanı Muzaffer Elik ve Derneğin Sinop Temsilcisi Handan Yılmazer Turan'a teşekkür belgesi takdim etti. Bu jest, etkinliğin başarısında emeği geçen herkese duyulan minnettarlığın bir göstergesi oldu.Gastronomi şöleni! Yöresel lezzetler öne çıkıyor

# öğrenci

03 Mar 2024 - 13:17 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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