Gastronomi şöleni! Yöresel lezzetler öne çıkıyor

Tarhana Çorbası ile Kültürel Mirasa Yolculuk
Etkinliğin yıldızı, geleneksel tarhana çorbası oldu. Öğrenciler, bu lezzetli çorbayı hazırlayarak, diğer öğrencilere ve üniversite personeline ikram etti. Etkinlik, Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlendi ve Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak gibi önemli isimlerin katılımıyla daha da anlam kazandı.
Gastronomi ve Kültürel Zenginlik
Sinop Mutfağı Workshop Etkinliği, katılımcılar arasında sıcak ve samimi bir etkileşim ortamı oluşturdu. Bu etkinlik, aynı zamanda öğrencilere mutfak sanatları ve gastronomi alanında pratik beceriler kazandırma fırsatı verdi. Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kültürel çeşitlilikleri keşfetmelerine ve deneyimlemelerine büyük katkı sağladığını belirtti.
Teşekkürler ve Takdirler
Programın sonunda, Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, etkinliğe katkıda bulunan Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği Başkanı Muzaffer Elik ve Derneğin Sinop Temsilcisi Handan Yılmazer Turan'a teşekkür belgesi takdim etti. Bu jest, etkinliğin başarısında emeği geçen herkese duyulan minnettarlığın bir göstergesi oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.