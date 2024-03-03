Ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza Anı Kameralara Yansıdı
Edinilen bilgilere göre, kaza; Bartın'ın İnkumu beldesinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan V.U. yönetimindeki otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli kadına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Değer, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Değer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna nakledildi.
Sürücü Gözaltına Alındı
Gürgenpınarı Mahallesi'nde gerçekleşen bu elim kaza sonrası, Bartın Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıması, olayın detaylarının aydınlatılmasında kilit rol oynarken, araç sürücüsü V.U. gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi ve kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.
Toplumun Yüreğini Yakan Kaza
Bartın'da meydana gelen bu kaza, yaya güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, yerel yetkililer ve sivil toplum kuruluşları yaya geçitleri ve trafik güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması çağrısında bulunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.