Ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Edinilen bilgilere göre, kaza; Bartın'ın İnkumu beldesinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan V.U. yönetimindeki otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli kadına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Değer, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Değer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna nakledildi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Gürgenpınarı Mahallesi'nde gerçekleşen bu elim kaza sonrası, Bartın Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıması, olayın detaylarının aydınlatılmasında kilit rol oynarken, araç sürücüsü V.U. gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi ve kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.

Toplumun Yüreğini Yakan Kaza

Bartın'da meydana gelen bu kaza, yaya güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, yerel yetkililer ve sivil toplum kuruluşları yaya geçitleri ve trafik güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması çağrısında bulunuyor.