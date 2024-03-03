Bolusporlu Petar Gigic, Göztepe maçı arifesinde hayatının en büyük golünü attı

Boluspor'un ve Sırp futbolunun dikkat çeken ismi, Petar Gigic, hayatının en değerli golünü attı ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Aleksandra ve Petar Gigic çiftinin bebekleri Kosta'nın dünyaya gelmesi, hem futbol camiasında hem de aileleri arasında büyük sevinç yarattı.

Bebek Kosta sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi

Aleksandra Gigic'in, çiftin ilk çocukları olan erkek bebek Kosta'yı dünyaya getirmesi, Gigic ailesi için unutulmaz bir an oldu. Boluspor'un Göztepe ile önemli bir karşılaşma için İzmir'de kamp yaptığı sırada gerçekleşen bu olay, Petar Gigic'e çifte mutluluk yaşattı.

Boluspor ve futbol camiasından tebrik yağmuru

Petar Gigic'in takım arkadaşları ve Boluspor kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurularla, yeni doğan Kosta'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerken, Gigic ailesini tebrik ettiler. Bu samimi tebrik mesajları, futbol dünyasında ve takipçiler arasında büyük bir ilgi gördü.

Futbol sahalarından aile saadetine

Profesyonel futbol kariyerinde pek çok başarıya imza atan Petar Gigic, baba olmanın gururunu yaşayarak, saha içindeki ve dışındaki hayatında yeni bir döneme adım attı. Gigic, ailesine kattığı yeni üye ile birlikte, futbolun zorluklarını aile sevgisiyle birleştirerek, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Gigic ailesi ve Boluspor için yeni bir başlangıç

Petar Gigic'in baba olması, hem kendisi hem de Boluspor için yeni ve umut dolu bir dönemin başlangıcı oldu. Kosta'nın dünyaya gelişi, Gigic ailesi için sevinçli bir olayın yanı sıra, Boluspor camiası ve futbolseverler için de kutlama sebebi oldu. Bu özel an, Gigic ailesi için unutulmaz bir hatıra olarak kalacak.