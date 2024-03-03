Kartalkaya yolu minibüs faciasında, 9 kişi evlerine döndü

Freni Patlayan Minibüs Kontrolden Çıktı: Bolu Kartalkaya'da Tehlikeli Anlar

Bolu'nun popüler kış tatil destinasyonlarından biri olan Kartalkaya'ya giden yolda, freni patlayan bir minibüsün devrilmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Ereğli, Zonguldak'tan bir günlük tatil için yola çıkan vatandaşları taşıyan 67 LB 575 plakalı araç, Saraycık köyü yakınlarında, bir virajı dönemeyerek yaklaşık 20 metre sürüklenip ağaca çarparak durabildi.

14 Tatilci Yaralandı, Çoğu Taburcu Edildi

Kazada, minibüste bulunan 19 tatilciden 14'ü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hemen hastanelere taşındı. Tedavi altına alınan yaralılardan 9'u, sağlık durumlarının iyileşmesi üzerine evlerine gönderildi. Geriye kalan 5 yaralının ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Hızlı Müdahale, Hayati Önem Taşıdı

Kaza sonrası bölgeye ivedilikle ulaşan itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde yaralılar zamanında müdahale alarak kurtarıldı. Kaza alanında güvenlik tedbirleri artırılırken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı.

Kış turizminin zirve yaptığı bu dönemlerde, yolculuk güvenliğinin önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. Özellikle Kartalkaya gibi yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde sürücülerin ekstra dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılıyor.