Derbide Beşiktaş mı, Galatasaray mı öne çıkıyor: 355. derbide kim daha üstün?

Tarihi rekabet yeniden canlanıyor

Türk futbolunun iki devi, Beşiktaş ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını Tüpraş Stadyumu'nda paylaşacak. 22 Ağustos 1924'te başlayan bu efsanevi rekabet, bugün saat 19.00'da 355. randevu ile yeni bir sayfa daha ekleyecek. Bu tarihi müsabakada, siyah-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Lider Galatasaray, Beşiktaş’ı ağırlıyor

Ligde şu ana kadar sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, 23 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Topladığı 72 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında da üstünlüğünü korumayı amaçlıyor. Öte yandan, Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor ve zirveye bir adım daha yaklaşmanın peşinde.

Kıyasıya rekabetin rakamları

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 354 maçta Galatasaray, 126 galibiyetle öne çıkarken, Beşiktaş 114 kez zafer elde etti. 114 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 495 golüne karşılık, Beşiktaş 464 golle cevap verdi. Süper Lig'deki kapışmalarda ise sarı-kırmızılılar 49, siyah-beyazlılar 39 galibiyet aldı; 43 maç ise berabere tamamlandı.

Maçın hakemi belli oldu

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, derbinin yönetimini üstlenecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yaparken, maçın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak. Bu önemli görevlendirmelerle, maçın adil ve heyecanlı bir atmosferde geçmesi bekleniyor.

Galatasaray ilk zaferini arıyor

Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk zaferini arıyor. Beşiktaş'ın 2016'da açılan Tüpraş Stadyumu'nda hiç galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılılar, bu seriyi sona erdirmek için bugün sahaya çıkacak. İlk oynanan derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve sonraki altı müsabakada da siyah-beyazlılar kazandı.

Derbide hava nasıl olacak?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçı için hava durumu raporlarına göre, Tüpraş Stadyumu'nda termometrelerin 9 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında gerçekleşecek bu önemli mücadele, ezeli rakipler tarafından bulutlu bir havada karşılanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, Dolmabahçe'de maç saati nem oranının yüzde 94 olması bekleniyor.