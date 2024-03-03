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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz: Yıldız oyuncu kadro dışı!

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz bir hamleyle sarsıldı! Yıldız oyuncu, kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile yaşanan anlaşmazlık krizi derinleştirdi. Galatasaray'ın derbi stratejisi ve oyuncuların tepkisi merakla bekleniyor.

Haber Merkezi
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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz: Yıldız oyuncu kadro dışı! mask
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz: Yıldız oyuncu kadro dışı!
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz: Yıldız oyuncu kadro dışı!
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Trendyol Süper Lig'in kritik mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ın konuğu olacak. Ancak sarı-kırmızılıları derbi öncesi sarsan bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, takımdan uzaklaştırıldı İddialara göre, teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı anlaşmazlık krize yol açtı. Oyuncunun performansındaki düşüş ve umursamaz tavrı, yönetimi harekete geçirdi. Derbinin kritik önemi ve kritik oyuncunun kadro dışı kalması, Galatasaray cephesinde endişe yaratıyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz: Yıldız oyuncu kadro dışı!

Soyunma odası krizi

Galatasaray'da derbi öncesi sular durulmuyor. Oyuncunun, soyunma odasında yaşadığı olayların ardından kadro dışı bırakıldı. Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı tartışma, Oyuncunun kaderini belirledi. Performansındaki düşüş ve maaş sorunları, krizi derinleştirdi. Galatasaray, Beşiktaş karşısında nasıl bir reaksiyon verecek, merakla bekleniyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz: Yıldız oyuncu kadro dışı!

Galatasaray'ın derbi stratejisi

Galatasaray, Beşiktaş derbisine yıldız oyuncusu Oliviera'dan yoksun çıkacak. Ancak teknik heyet, alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Takımın diğer oyuncularının sorumluluk alması bekleniyor. Derbinin kritik önemi göz önüne alındığında, Galatasaray'ın stratejisi merakla bekleniyor. Taraftarlar, takımlarının bu zorlu sınavı nasıl geçireceğini görmek için heyecanla bekliyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz: Yıldız oyuncu kadro dışı!

# maaş

03 Mar 2024 - 14:41 İstanbul- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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