Demirkol, “Bolu Belediyesi sosyal medya üzerinden yönetiliyor”

Bolu'nun geleceği için yenilikçi adımlar

Demirkol'un TVNET Çıkışı ve Sığınmacı Politikası AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, TVNET'teki Haber Merkezi programında Gökhan Pakkanlılar'ın sorularını yanıtladı.

Sığınmacı sayısı arttı, turist sayısı düştü

Programda soruları yanıtlayan Demirkol, Tanju Özcan’ın tavrının sığınmacı sayısını arttırdığını ve bu durumun turist sayısını olumsuz etkilediğini belirtti. Aday, mevcut belediye yönetiminin politikalarının sığınmacı sayısını azaltmak yerine, turist sayısını düşürdüğünü ve yerel esnaf üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Ulaşım, kentsel dönüşüm, turizm ve sanat projeleri

Sağlık Sektöründen Belediyeciliğe Demirkol, sağlık sektöründe elde ettiği başarıları belediyecilik alanına taşıma niyetinde. Bolu'da altı yıl boyunca sağlık müdürü olarak görev yapan Demirkol, pandemi dönemi dahil olmak üzere sağlık alanındaki ilerlemeleri belediye hizmetlerine aktarmak istediğini vurguladı. Aday, ulaşım, kentsel dönüşüm, turizm ve sanat gibi alanlarda projeler geliştirmeyi planlıyor.

Ulaşım ve kentsel dönüşüm vurgusu

Bolu'nun en acil sorunlarından biri olarak ulaşımı gösteren Demirkol, toplu taşıma, trafik karmaşası ve otopark yetersizliği gibi sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve sanayi alanında istihdamı artırıcı adımların atılması gerektiğini ifade etti.

“Bolu Belediyesi sosyal medya üzerinden yürütülüyor”

Demirkol, Bolu Belediyesi'nin son beş yıldır sosyal medya üzerinden yürütülen bir yönetim anlayışı içinde olduğunu eleştirdi. Aday, projelerle ve doğal güzelliklerle anılan bir Bolu hedeflediğini, gerçek gündemden uzaklaşan ve skandallarla anılan bir belediyecilik yerine, halkı düşünen ve hayatı kolaylaştıran bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini ifade etti.

Gençler için projeler

Gençlere ve Eğitime Özel Projeler Üniversite öğrencileri ve gençler için ulaşım ve sosyal hayatın iyileştirilmesi adına somut adımlar atacaklarını belirten Demirkol, kütüphaneler, konserler ve festivallerle gençlerin sosyal hayatını zenginleştirecek projeler planladıklarını söyledi.

Emeklilere ve kadınlara yönelik projeler

Demirkol, emeklilere "Vefa Kart" sistemi ve kadınlara yönelik istihdam projeleri, kooperatif destekleri ve kreş hizmetleri gibi adımlarla toplumun her kesimine dokunacak bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini açıkladı. Ayrıca, Bolu'nun spor ve turizm potansiyelini artıracak yeni stadyum projesi ve akıllı kent projeleriyle Bolu'nun dijitalleşme sürecini hızlandırmayı hedeflediğini belirtti.