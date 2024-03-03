Zehir saçan Gerede Çayı için zehir gibi mektup

Gerede ve Eskipazar'da çevre felaketi alarmı

Gerede ve Eskipazar bölgelerinde yaşanan çevre sorunları, yerel halk ve çevre aktivistlerini harekete geçirdi. Deri Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) kaynaklanan kirlilik, bölge ekosistemini ve halkın yaşam kalitesini tehdit ediyor.

Çevresel tahribatın boyutları

Gerede ve Eskipazar'daki çevre sorunları, sadece yerel bir mesele olmaktan çıkarak, geniş bir coğrafyayı etkileyen ciddi bir soruna dönüşmüştür. Özellikle Gerede Deri OSB'den kaynaklanan kirli atıklar, Uludere Çayı başta olmak üzere, bölge sularını ve dolayısıyla 355.000 kişinin yaşadığı geniş bir havzayı olumsuz etkilemektedir. Bu durum, ekosistemi bozarak, insan sağlığını tehdit etmekte ve kötü koku nedeniyle yaşam kalitesini düşürmektedir.

Tavırlar, tepkiler…

Bölge halkı ve aktivistler, sorunların çözümü için Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'e açık mektup yazarak, yaşanan çevre katliamına dikkat çekmişlerdir. Ancak, yetkililerin sorunları hafife alan tavrı, halk arasında büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu, gerçekçi çözümler üretilmesi çağrısında bulunarak, yetkililerin bu konuya daha ciddi yaklaşmasını talep etmektedir.

Arıtma tesisleri

Çevre sorunlarının çözümü için, özellikle Deri OSB'de standartlara uygun bir arıtma tesisi kurulması gerekmektedir. Ayrıca, bölgedeki diğer sanayi tesisleri için de ortak arıtma tesisleri ve evsel atıklar için biyolojik arıtma tesislerinin kurulması önerilmektedir. Bu tesislerin kurulması, çevresel tahribatı önemli ölçüde azaltabilir ve bölge halkının yaşam kalitesini artırabilir.

Halkın Çabası

Bölge halkı ve aktivistler, çevre sorunlarının çözümü için sosyal medya platformlarında ve çeşitli kampanyalarla seslerini duyurmaya devam ediyor. #GeredeÇayıTemizAksın etiketi altında yapılan paylaşımlarla kamuoyu bilgilendirilmekte ve sorunların çözümü için baskı oluşturulmaktadır. Açık mektupta, yetkililere gerçekçi ve etkili çözümler üretme çağrısı yapılmakta, aynı zamanda çiftçiler ve bölge halkı adına özür dilenmesi istenmektedir.

Gerede ve Eskipazar'da yaşanan çevre katliamı, sadece bölge halkını değil, tüm toplumu ilgilendiren bir meseledir. Yetkililerin ve ilgili kurumların, sorunları hafife almadan, gerçekçi çözümler üretmesi ve halkın çabalarına destek vermesi gerekmektedir. Bu makale, yaşanan çevre felaketine dikkat çekmek ve sorunların üstesinden gelinmesi için kolektif bir çaba çağrısında bulunmaktadır.