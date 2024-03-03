Gerede'den Mudurnu'ya hafta sonu mesaisi

Kuzfındık Köyü’nde yangın izleri
Vali Kılıç'ın ilk durağı, Bolu Merkez'e bağlı Kuzfındık Köyü oldu. 2020'de yaşanan yangın felaketinin ardından Bolu Valiliği ve AFAD iş birliğiyle hayata geçirilen "Evini Yapanlara Yardım" projesi kapsamında inşa edilen afet konutlarını inceleyen Kılıç, yangından etkilenen vatandaşlara teslim edilen konutlarla devletin afetlere karşı duyarlılığını ve vatandaşlarına olan desteğini pekiştirdi.
Çepni Köyü'nde gece yangınına müdahale ve destek
Mudurnu ilçesine bağlı Çepni Köyü'ne gece saatlerinde gerçekleştirilen ziyaret, Vali Kılıç'ın yangın çıkan köydeki vatandaşlarla bir araya gelmesine olanak tanıdı. Köy sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıç, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi.
Kartalkaya Yolu kazasının ardından hastane ziyaretleri
Kartalkaya yolunda yaşanan ve bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden olan kaza sonrası, Vali Kılıç yaralıları hastanede ziyaret etti. Tedavi gören vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi alan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıç, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde güvenlik incelemeleri
Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan incelemelerde, Vali Kılıç güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bu ziyaret, bölgedeki asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çalışmaların önemini vurguladı.
Eğitim kurumlarına yönelik destek ve incelemeler
Vali Kılıç, İl Özel İdaresi tarafından güçlendirme çalışmaları tamamlanan ve eğitim öğretime hazır hale getirilen Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyeleri ile Halil Nom İlkokulu'nu ziyaret etti. Ayrıca, devam eden diğer eğitim kurumları inşaatlarını da inceleyerek, eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip etti.
Yeni Hükümet Konağı incelemesi
Gerede ziyaretlerinin son durağı olan yeni Gerede Kaymakamlığı Hükümet Konağı inşaatı, Vali Kılıç tarafından incelendi. Yapımı %98 oranında tamamlanan inşaat, ilçenin yönetim kapasitesini artıracak önemli bir proje olarak öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.