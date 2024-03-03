İlhan Durak ile sahadan sinemaya

İlhan Durak'tan gençlere özel sinema gecesi

Moral ve Motivasyon Dolu Bir Akşam Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, sınav stresiyle boğuşan öğrencilere yönelik özel bir sinema etkinliği düzenliyor. Bu akşam saat 19:00'da gösterilecek "Hatıran Yeter" filmi ile öğrencilere moral vermek ve onları bu zorlu dönemde desteklemek amacı güdüyor.

Saha çalışmalarından sinemaya

Durak, yerel seçimler öncesinde gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek onlara motivasyon mektupları göndermişti. Şimdi ise, stresli sınav dönemlerinde öğrencilere bir nefes aldırmak için sinema etkinliği organize ediyor, bu da Durak'ın gençlere olan ilgisinin ve destekleyici tutumunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Katılım için basit adımlar

Etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler için Durak, sosyal medya üzerinden kolay bir katılım süreci belirledi. Öğrencilerin, Durak'ın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyu beğenmeleri, hesapları takip etmeleri ve Türk Bayrağı emoji'si ile yorum yapmaları gerekiyor. Bu adımlar, öğrencilere "PARİBUCİNEVERSE" sinemasında düzenlenecek olan sinema gecesine katılma şansı veriyor.

"Hatıran Yeter" ile unutulmaz bir gece

Durak, "Hatıran Yeter" filmi ile düzenlenecek olan sinema etkinliğinin öğrencilere sınav stresinden uzaklaşmak için mükemmel bir fırsat sunacağını belirtiyor. Bu etkinlik, sınav sonrası öğrencilere sosyalleşme ve rahatlama imkanı sağlayarak, onlara unutulmaz bir gece vaat ediyor. Etkinlikte, şanslı 210 öğrenciye bilet sunulacak ve 1, 2, ve 3. salonlar tamamen öğrencilere ayrılacak.

Durak'tan Öğrencilere davet

İlhan Durak, öğrencilere yönelik mektup gönderme ve rektörlük ziyareti gibi önceki girişimlerinin ardından, bu sinema etkinliği ile gençlere olan desteğini pekiştiriyor. Durak, öğrencilere teşekkür ederek, onları bu anlamlı etkinliğe katılmaya ve birlikte keyifli bir akşam geçirmeye davet ediyor.

İlhan Durak'ın öğrencilere yönelik düzenlediği sinema etkinliği, sınav stresi altındaki gençlere moral ve motivasyon kaynağı olmayı hedefliyor. "Hatıran Yeter" filmi ile gerçekleşecek bu özel gece, Bolu'daki öğrencilere unutulmaz anlar yaşatacak ve Durak'ın gençlere olan ilgisini ve desteğini bir kez daha kanıtlayacak.