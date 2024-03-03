Bolu bu konuda model il oldu

Türkiye, deprem riski yüksek bir ülke olarak bilinirken, deprem sigortasının önemi her geçen gün daha fazla anlaşılıyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremler sonrası, sigortalı konut sayısındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu süreçte, Bolu'nun sigortalılık oranındaki liderliği, Türkiye genelinde bir farkındalık yaratıyor.

Bolu deprem sigortasında bir model il

Türkiye'de deprem sigortası yaptırma oranlarına bakıldığında, Bolu'nun %91 ile zirvede olduğu görülüyor. Bu oran, Bolu'yu Türkiye genelinde en yüksek sigortalılık oranına sahip il konumuna getiriyor. Bolu'nun bu başarısının arkasında, halkın yüksek deprem riski bilinci ve yerel yönetimlerin konuya gösterdiği duyarlılık yatıyor. Bolu, deprem sigortası konusunda Türkiye'ye örnek bir model sunuyor.

Türkiye'de artan deprem sigortası bilinci

Deprem sigortası, büyük depremlerin ardından Türkiye'nin gündemine oturuyor. DASK verileri, Marmara Bölgesi'nin en yüksek sigortalılık oranına sahip olduğunu gösterse de, Bolu bu oranları aşarak dikkat çekiyor. Türkiye genelinde sigortalı konut sayısının 11,5 milyonu geçmesi, sigorta bilincinin arttığının bir göstergesi. Bu artışın sürdürülebilirliği için çeşitli kampanyalar ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Deprem sonrasında sigorta sektöründen hızlı destek

6 Şubat depremleri sonrasında DASK'ın sergilediği hızlı tazminat ödeme süreci, sigorta sektörünün bu alandaki başarısını ortaya koyuyor. Yaklaşık 600 bin hasar ihbarına karşılık 35 milyar lira tazminat ödenmesi, deprem sonrası sigortalıların hızla desteklenmesinin önemini vurguluyor. Avans ödeme sistemi gibi yenilikler, sigortalıların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine katkı sağlıyor.

Enflasyon koruması ile sigortalıların yanında

Yeni yılla birlikte güncellenen sigorta birim metrekare bedelleri ve azami teminat tutarları, sigortalıların korunmasını amaçlıyor. DASK'ın ilk defa uygulamaya koyduğu enflasyon koruması, sigortalıların teminatlarının enflasyon karşısında erimesini önleyerek, sigorta güvencesinin reel değerini koruyor. Bu yenilik, sigortalılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Bolu'nun Türkiye için taşıdığı önem

Bolu'nun sigortalılık oranındaki liderliği, Türkiye genelinde deprem sigortasının öneminin artırılması için bir ilham kaynağı oluyor. Bolu, deprem sigortası konusunda yüksek bilinç düzeyi ve sigortalılık oranlarının artırılması gerektiğini tüm Türkiye'ye örnek olarak gösteriyor. Bolu'nun bu başarısı, diğer illere de yayılarak Türkiye genelinde deprem sigortası bilincinin artmasına katkı sağlıyor.