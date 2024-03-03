Demirkol'dan Öğrencilere Genç Kart ile destek

Öğrencilere "Genç Kart" ile tam destek

Bolu'nun geleceğine yön verecek projeler arasında yer alan "Genç Kart", Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un öğrencilere sunduğu en büyük yeniliklerden biri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde gerçekleşen buluşmada, Demirkol bu kartın eğitim, ulaşım, sosyal, spor ve kültürel etkinliklerde gençlere özel indirimler ve fırsatlar sunacağını açıkladı. Bu kart, öğrencilerin Bolu'da yaşam kalitesini artırırken, şehrin eğitim ve kültür alanında bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak.

Kampüste öğrencilerle bir araya geldi

Demirkol, öğrencilerle voleybol oynayıp, çimlerde oturarak sohbet ettiği bu buluşmalarda, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. Bu samimi etkileşim, öğrencilerin şehirdeki yaşam kalitesini artıracak projelerin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, gençlerin Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmeleri için düzenlenecek eğitici ve eğlenceli kamplar, kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesine olanak tanıyacak.

Öğrenci Danışma Meclisi ve Genç- Kafe

Demirkol'un öğrencilerle iş birliği içinde kurmayı planladığı Öğrenci Danışma Meclisi, gençlerin kendi ihtiyaçlarına yönelik projelerde söz sahibi olmalarını sağlayacak. "Genç- kafe" ve söyleşi mekanları ise öğrencilere öğrenme ve sosyal etkileşim için kullanabilecekleri, rahat ve ilham verici atmosferde hizmet verecek.

Eğitim destek programları

Mahallelerde kurulacak etüt merkezleri, üniversite öğrencilerine çocuklara ödevlerinde yardımcı olma ve maddi kazanç sağlama fırsatı sunacak. Bu merkezler, aynı zamanda Bolulu vatandaşlarla öğrenciler arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlayacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik beslenme ve eğitim materyalleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacak destek programları, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyecek.

Rektörlük ziyareti

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve rektörlük çalışanlarını ziyaret eden Demirkol, bu ziyaretin üniversite ile belediye arasındaki iş birliğini güçlendireceğini vurguladı. Bu iş birliği, Bolu'nun eğitim ve gençlik alanında gelişimine katkıda bulunacak.

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Bolu Belediye Başkanı olarak hayata geçirmeyi planladığı projeler, öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını zenginleştirecek. "Genç Kart" uygulaması, etüt merkezleri ve eğitim destek programları ile Bolu, gençler için bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu projeler, Bolu'nun eğitim ve kültür alanında yükselen bir yıldız olmasını sağlayacak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak.