Göynük'te ormanlarımız koruma altında

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız liderliğinde, orman yangınlarına karşı mücadelede önemli bir eğitim ve tatbikat düzenledi. Bu program, yangın işçileri ve orman yangınlarıyla mücadelede kritik roller üstlenecek tüm personelin becerilerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Göynük'te yangına karşı büyük seferberlik

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, yangınla mücadelede etkinliği artırmak için Örencik Orman Ürünleri Deposu'nda bir araya geldi. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız'ın liderliğinde, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, orman yangınlarına karşı mücadelede bir dönüm noktası oldu.

Eğitim ve tatbikatın önemli katılımcıları

Eğitime, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Şube Mühendisi Bayram Cankut, İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, Müdür Yardımcısı Avni Arslan, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri dahil olmak üzere, yangınla mücadele ekibinin çeşitli kademelerinden personel katıldı.

Eğitim programında neler var?

Eğitim, yangın ihbarı alındıktan sonra yangın mahalline hızlı ulaşım, yangın söndürme teknikleri, arazözlerde bulunması gereken ekipmanlar ve kişisel koruyucu donanımın kullanımı gibi hayati konuları kapsadı. Bu bilgiler, katılımcılara teorik ve pratik olarak aktarıldı.

Yangına müdahalede canlı deneyim

Teorik bilgilerin ardından, katılımcılar hortum serme, toplama, yangına müdahale ve köpük kullanımı gibi pratik uygulamaları içeren canlı bir yangın tatbikatına katıldılar. Bu tatbikat, gerçek bir yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda katılımcılara değerli deneyimler sundu.

Yangınla mücadelede yeni bir sayfa

Göynük'te düzenlenen bu eğitim ve tatbikat, orman yangınlarıyla mücadelede yeni standartlar belirlerken, personelin bu zorlu görev için daha iyi hazırlanmasını sağladı. Katılımcılar, yangınla mücadelede gerekli olan beceri ve bilgilere sahip olmanın yanı sıra, ekipman kullanımında da ustalaştı.